中鋼企業工會選舉圓滿落幕 現任理事長陳春生順利連任 15:492021/11/17 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中鋼工會理事長陳春生(持麥克風者)順利連任。圖／陳春生提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼企業工會順利完成第十四屆理事長和會員代表選舉，結果現任理事長陳春生以得票數6907票、佔總投票數的82.24％，順利蟬聯理事長，創中鋼理事長選舉以來最高得票數紀錄。 張國洲參戰 台東議長之爭引關注 雲林議長連任勝算大 3人表態角逐副議長 #中鋼 #陳春生 #順利 #企業工會 #現任理事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠大咖接連陷線民風波 台中議員：真相必須公開 15:342021/11/17 政治 陳其邁：亞灣「特貿三」產業帶動就業、人口 16:112021/11/15 區域情報-高雄 首屆長江盃金裳獎總決賽完美落幕 冠軍：感謝提供精進機會 18:432021/11/16 兩岸 時論廣場》民進黨才能打敗民進黨（崔慈悌） 20:352021/11/15 時論廣場 台灣行動菩薩攜手全聯助弱勢學童 送出1200個愛心物資箱 18:422021/11/15 財經 中鋼工會改選 爭取調薪成主軸 04:102021/11/14 專題周報 民進黨才能打敗民進黨 04:102021/11/16 時論廣場 亞灣5G AIoT園區搶手 再添4萬坪辦公空間 14:122021/11/16 財經 亞灣特貿三招商有成 亞灣增4萬坪產業發展空間 13:552021/11/16 財經 1218公投》林伯豐提「以核養綠」 將核能列為發電選項 11:342021/11/17 財經 運具電動化成COP26各國共識 04:102021/11/17 財經要聞 財經熱門新聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 股市瘋狂漲只是一場夢 債券天王揪1危機：遲早大崩潰 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。