運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬馬、豬、虎的人12月運勢轉旺，財運明顯提升，手頭非常寬裕，生活沒煩惱，年底最後一個月愉快又順心。

▍1.生肖馬

屬馬人性格熱情，喜歡交朋友，不過有時會有點自卑，擔心自己表現不好，與人來往時顯得有些拘束，其實在他人眼裡屬馬人的形象很好，只要提升自信，就能帶來貴人。12月期間屬馬人的貴人運很旺，會幫他們帶來偏財運，除了正職收入之外，朋友們會分享其他財路，藉由朋友的幫助賺取額外的財富，建議下個月多多出席社交場合，有助於提升財運。

▍2.生肖豬

屬豬人頭腦靈活，很有創意，不過他們平時太過謹慎，不敢冒險，甚至顯得有些膽小，心中的有趣點子都無法付諸行動，錯過許多機會，非常可惜。來到12月，屬豬人在職場上能獲得表現舞台，如果能把心中的計畫妥善執行，就能創造出很大的價值，不但能帶來升職加薪機會，還能提升自己的聲望，生活更加多采多姿。

▍3.生肖虎

屬虎人很有膽識，面對挑戰總是勇往直前，他們遇到事情總能迅速掌控全局，下決定非常果斷，不會魯莽行事，做出讓自己後悔的決定，今年12月他們偏財運很旺，會遇到更多賺錢門路，充滿自信的屬虎人不會錯過任何機會，放膽嘗試新事物，將能迎接驚喜收穫。因為獲得財富，生活上沒有經濟煩惱，與家人的關係更和諧，度過愉快的年底時光。