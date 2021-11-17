美國商務部長雷蒙多今天出席新加坡一場論壇時談及全球許多企業面臨晶片不足的問題；為此，美國絕對需要增加國內產量，也期盼日本、韓國及台灣企業赴美設廠生產。

繼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）相繼訪問東南亞後，雷蒙多（Gina Raimondo）15日至18日出訪日本、新加坡及馬來西亞。訪星期間，雷蒙多與新加坡總理李顯龍昨天會面，討論有關數位經濟及供應鏈韌性等領域的合作機會。

雷蒙多今天出席彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）一場對談。主持人問及，疫情促使許多國家更謹慎思考需要把哪些產業留在國內發展。她回應指出，半導體產業是最好的例子。

她表示，全球半導體短缺，許多企業家表達遇到晶片不足的問題。美國絕對需要增加國內供應。

雷蒙多說，不只是美國企業，美國也期盼日本、韓國及台灣企業赴美設廠生產，提升美國國內產量。

她也強調，「我們需要更緊密地與盟友合作」。全球供應鏈的本質是全球性，「我們必須支持這類夥伴關係」。

另外，雷蒙多表示，美國希望與區域理念相同的盟友共同制定有關新興科技的規則，這趟亞洲行開啟了相關議題的討論，可能明年初將啟動更正式的程序，以形成一個經濟架構（economic framework）。

她說，印太區域是很重要且快速成長的區域，美國有意與區域內的長期盟友合作，「這無關中國」，而是關乎美國與印太夥伴發展堅實的商業及經濟關係。美國與印太地區有長期關係，但過去幾年美國從中缺席，她這趟訪問期間，看似有一股美國重返此區域的強勁拉力。

此外，有關人工智慧（AI）的規範制定，雷蒙多認為，人工智慧將為物流、生物科技、衛生保健等各個經濟面向帶來根本性的改變。

她表示，必須確保共享反歧視、隱私權及人權等價值的理念相同夥伴與美國共同制定相關規定，「我們應該制定科技標準及治理的模式，適當且安全地使用人工智慧」。

彭博創新經濟論壇每年聚集全球企業領袖及國家元首，討論新經濟形態帶來的挑戰及解方。今年於16日至19日在新加坡舉行實體會議，部分講者以視訊方式參與。

除了雷蒙多，活動出席者還包括李顯龍及美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）等人。李顯龍今晚將出席一場對談，凱瑞預計19日發表演講。