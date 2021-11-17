天王郭富城4年前閃婚迎娶小他22歲大陸網紅方媛，夫妻倆育有兩女，方媛婚後也沒就此關掉微博帳號，繼續分享美妝、旅行、穿搭和健身的紀錄，最近她上傳一支不到一分鐘的短片，分享私下常做這種高強度代謝運動，片中可見她穿運動bra上身露出小蠻腰，低胸的設計更是讓她一前傾趴下深溝一覽無遺，完美的身材引來粉絲讚嘆。

方媛先前帶兩個女兒回上海娘家，卻被網友直擊貴為天王嫂的她坐的是經濟艙，引來外界好奇兩人是否感情生變，還有人批評郭富城小氣，有網友力挺寫下：「我真服了你們了，坐個經濟艙都可以聯想這麼多，本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」，引來方媛本人按讚，親證夫妻倆感情無異。

方媛前傾露出洶湧上圍。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

郭富城與方媛目前已有兩個女兒，去年底周刊報導郭富城有意繼續拚生，還買了50萬包包送方媛，更加碼說若順利誕下兒子會送上400萬獎勵，引來外界討論方媛似乎成了生子機器，對此，郭富城後來開跑車載太太去吃飯，恰巧遇到媒體拍攝，郭富城便說：「澄清！沒有這些事情」，疑想否認追生子傳聞。

方媛接連示範多個高強度動作。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

昨(16日)方媛在微博分享健身短片，寫下：「每次大家都會問我如何瘦身，需要健康的飲食+運動，不斷突破才能成為更好的自己，大家最近有運動嗎？這組『高强度代氧運動』大家可以跟我一起練起來哦～」，而片中她穿著運動Bra，接連做出原地跳躍、單腳彎曲蹲馬步、趴下「登山者式」踢腿等動作，豐滿上圍呼之欲出，她更意有所指說：「再困難，笑一下，就能撐過去吧！」，網友回應：「媛媛臀部線條越來越好看了臀部線條越來越好看了」、「收藏了，先嚇嚇我的肥肉」、「自律的媛媛姐」。