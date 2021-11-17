花蓮縣議員吳東昇日前抽查市區屋齡35年以上、6樓以下老舊大樓，發現雜物堆滿逃生通道，過期滅火器比比皆是，且很多不屬消防局納管，未設有管理組織，加上住戶多是弱勢，擔心若發生火災，恐成下個城中城。（資料照／羅亦晽攝）

針對花蓮縣內老舊大樓弱勢住戶，消防局表示，若大樓狀況危急，無法立即改善消防設備，將協助在重要通道等公共樓層區域，裝設獨立式「住宅用火災警報器」。（花蓮縣消防局提供／ 羅亦晽花蓮傳真）

高雄城中城大火燒出危老大樓隱憂，花蓮縣議員吳東昇今質詢時，建議縣府代管市區無管理委員會大樓，或訂定自治條例規範。縣府表示，因無法源依據無法代管，僅能先行輔導成立，並協助弱勢裝設獨立式住警器，針對自治條例部分，中央已著手修法，屆時尚有不足之處，將再訂定加強。

花蓮縣內公寓大樓約700棟，僅3分之一成立管理委員會，吳東昇表示，日前抽查市區屋齡35年以上、6樓以下老舊大樓，發現雜物堆滿逃生通道，過期滅火器比比皆是，且很多不屬消防局納管，未設有管理組織，加上住戶多是弱勢，若發生火災，恐成下個城中城，建議縣府暫時代管，協助裝設基本消防設備，趕在中央修法前，擬定自治條例規範，超前部署。

消防局長林文瑞指出，針對列管大樓，消防局均定期抽查消防設備等，要求管理單位限期改善缺失部分，然而中央目前正在進行公寓大廈管理條例跟消防法規的修正，除回歸市場機制，要求仲介在買賣租借時，確實檢視大樓是否有管委會、消防安檢合格與否等公告，從源頭解決問題，也能讓公務人員能依法行使公權力，自治條例部分，應等修法後再評估是否有需要加強的部。

林坦言，由於許多民眾心態就是「能省則省」、「有吵就有糖吃」，這對守規矩的住戶來說不公平，同時也會變成反面教育，政府財力有限，應用在刀口上，等待中央修法期間，消防局會加強宣導，告訴大樓住戶須改善之處。

弱勢住戶部分，林文瑞說，若大樓狀況危急，無法立即改善消防設備，將協助在重要通道等公共樓層區域，裝設獨立式「住宅用火災警報器」，其餘列管大樓則要求管理組織須改善缺失。

由於5層樓以下住宅大樓由縣府建設處管理，針對代管部分，建設處長鄧子瑜表示，礙於法令，無法代管，也無法強制成立管委會，不過縣府已陸續辦理相關宣導，輔導成立管委會，且參與人數日漸增多，代表愈來愈多人重視，待中央修訂公寓大廈管理條例法規後，屆時將依法要求成立管理組織。