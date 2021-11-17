海軍左營軍區一名去年被汰除退役的陳姓少校，持偽證騙過衛哨所，步行闖入左營軍區，隔日離開軍區時遭衛哨兵查獲，未料陳男竟趁機落跑。警方與憲兵隊追查數日，終於在三民區逮捕陳男。陳男偵訊否認竊取機密文件，全案依違反《要塞堡壘法》等罪移送橋頭地檢署。

這起事件發生於12日，海軍陸戰隊指揮部表示，這名海軍教準部退伍陳姓少校，12日持偽證步行進入左營營區，13日被門哨衛兵查獲。憲兵隊會同高雄市刑大及左營分局，17日晚間11時在三民區遼北街逮捕陳姓男子，陳男被帶回刑大偵訊，他否認竊取軍中機密文件，雖然租屋處並未查到可疑文件，不過檢警已經查扣陳男手機，追查進入營區動機，陳男被移送時，針對為何要闖入軍區等問題並未回應，全案以《要塞堡壘法》等罪嫌將陳男移送橋頭地檢署偵辦偵辦。

陳姓男子是台中人，去年因債務問題，被列為汰除對象後自行申請退伍，後來就住在高雄。海軍陸戰隊指揮部表示，經初步全面清查陳民步行可能行經路線之單位，辦公處所均已上鎖，且並無門窗毁損及物品遺失等情，後續將全力配合檢調單位偵辦。