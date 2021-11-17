不少人都在追求高薪的工作。不過一名女網友表示，最近應徵一個工作，不僅福利好，還有司機接送上下班，月薪高達20萬元，唯一的缺點是必須做違背良心的事，令她十分猶豫「我該拿這個offer嗎？」部分網友則是要她想清楚再決定，若是傷天害理的工作，應該要拒絕；另一部分人則感慨「不少有錢人其實沒什麼良心」。

原PO今（17）日於PTT八卦板指出，最近面試了一個工作，公司各方面的福利，都令她非常滿意，不僅有司機接送上下班，每個月薪水還高達20萬元，雖然偶爾要應酬、唱歌，但公司承諾該給的福利都不會少。

原PO十分心動地說，該工作唯一的缺點就是要做違背良心的事，「但不會影響到個人形象，我該拿這個offer嗎？」

由於原PO並未透露工作性質，貼文曝光短短2小時，就引發不少鄉民討論、猜測，「妳自己要有判斷能力」、「傷天害人的工作就不要了吧」、「如果有一絲猶豫，就不要去」、「好想知道是什麼工作」、「不說一下是什麼工作嗎」、「是八大嗎？」、「很多人9萬就賣掉自己了」。

另外也有不少人說，「9萬就能讓我泯滅人性了」、「你看哪個有錢人有良心的？」、「沒事啦，一堆人天生無良也沒領20萬」、「良心又不能讓你吃飽」、「看妳良心值多少啊！如果是做八大的20算普通」、「良心很貴的，有良心通常賺不多」。