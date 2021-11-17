南韓女練習生韓瑞希（한서희）作風嗆辣，因和BIGBANG成員T.O.P一起吸食大麻爆紅，卻也遭判刑有期徒刑3年、緩刑4年，沒想到2020她再染毒，今(17日)判決終於出爐，法官下令當庭拘捕，讓韓瑞希當場情緒失控，用髒話大罵法官，場面十分火爆。

韓瑞希過去就因為常言行失控引起爭議，2017年她被抓到在T.O.P家中吸毒，遭罰款韓幣87萬元(約新台幣2萬元)以及接受120小時的毒品治療講課，沒想到緩刑還沒到期，2020年韓瑞希又重蹈覆轍，17日判決出爐，判處1年6個月有期徒刑，考慮她有逃跑的可能性，法官下令當庭拘捕。

韓瑞希是吸毒慣犯。（圖／翻攝自韓瑞希IG）

法官最後向韓瑞希詢問：「還有什麼話想說嗎」，沒想到她卻徹底暴走，「我覺得不應該是這樣，我又不會逃跑，法官您現在是在做什麼，你說現在要發布拘捕令？」對此，法官也回答：「如果對判決不服的話，你就按照程序抗訴，法院已經宣告妳有罪，回去（被告人室）。」

韓瑞希氣得大罵：「真是，去X你。」在法庭上也拚命否認染毒，她辯稱是在驗尿時紙杯掉進馬桶，導致檢驗物混到水才會出現陽性反應，但保護警察打臉，他們沒有聽到紙杯掉落的聲音，也確認過檢驗物完整度，數據分析更沒有檢驗參雜水，法官也不採信：「難以相信馬桶水會驗出安非他命的成分。」推翻其說詞。

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