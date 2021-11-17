澎湃新聞報導，中國民航局和福建省政府12日聯合批覆了廈門新機場工程航站區和配套工程初步設計及概算，標誌著廈門新機場工程即將邁入實質性建設階段。工程預計將於今年年底開工，2025年投入營運。在研究建設廈門翔安國際機場與軌道交通的合理銜接問題時，應同時考慮在大陸國家安全和政治因素等要求下，研究金門接入高鐵路網的相關問題。

廈門新機場作為中國大陸東南沿海重要的航空樞紐，對於將廈門打造成為國際性綜合交通樞紐城市，促進福建省服務和融入新發展格局，提升福建省航空運輸保障能力和服務水平，滿足群眾出行需要，促進區域經濟高質量發展等具有重要意義。

本次批覆的航站區和配套工程包括新建T1航站樓55萬平方公尺，安裝固定登機空橋78座等設施。核定工程直接費用約147.12億元（人民幣，下同），填海造陸工程花費約193億。

據瞭解，廈門新機場工程將新建2條跑道、55萬平方公尺航站樓、196個機位的停機坪、綜合交通中心、空管、供油、廈門航空公司基地、山東航空公司基地以及停車場、貨運、航食、輔助生產生活設施。近期工程按照滿足年旅客吞吐量4500萬人次、貨郵吞吐量75萬噸的目標進行設計，遠期設計年旅客吞吐量8500萬人次、貨郵吞吐量200萬噸。

福建省發改委相關工作人員表示，著力將廈門新機場工程建設成為「平安、綠色、智慧、人文」四型機場示範工程，同時正抓緊推動廈門新機場相關配套的高速公路、城際鐵路、城市軌道交通等交通基礎設施建設，力爭將廈門新機場打造成為多種交通方式無縫銜接、便捷換乘的綜合交通樞紐示範工程。

報導稱，廈門新機場選址廈門島以東的翔安區大嶝島，距廈門市中心直線距離25公里，地處閩南的中心地帶。

新機場定位為中國大陸重要的國際機場、區域性樞紐機場、國際貨運口岸機場、兩岸交流門戶機場。飛行等級為國際最高的4F級別，是中國的18座4F級機場之一。預計2024年底竣工，2025年完成轉場並投入運行。

廈門新機場的設計風格也備受關注。2021年5月，廈門新機場初設評審會召開，來自大陸全國各地的專家對中國建築設計研究院有限公司提交的設計成果進行了審核。按照設計，新機場並不一味追求大空間大尺度，而從佈局到空間，從建築到景觀，為廈門量身定做具有本土特色新機場。比如，航站樓提取「大厝」飄逸的屋頂作為設計元素，其和閩南民居、嘉庚風格建築，在地域文化和歷史記憶上一脈相承。室內設計以閩台海洋文化為主線展開。值得一提的是，新機場建築結構頗為講究，航站樓採用鋼筋混凝土主體結構加上鋼結構屋面的模式，能有效抵抗颱風侵襲，降低臨海環境的腐蝕性，其屋面採用太陽能建築一體化的做法，形成大陸國內裝機容量最大的航站樓太陽能發電系統。

9月18日，廈門鐵路樞紐規劃（高鐵進入廈門新機場）中標結果公示，其中的一個主要研究內容就是：重點研究昌福廈高鐵引入樞紐方案、高鐵進入廈門新機場等規劃佈局方案，分析各引入線站場與城市交通規劃的銜接關係，提出廈門樞紐綜合開發建議。

《公告》指出，旅客空鐵聯運是中國進入高鐵時代後空鐵協調發展的重要方向，是城市交通一體化的重要方向，高速鐵路能夠大幅拓展機場腹地範圍，增加機場群靈活性，研究在建廈門翔安國際機場與軌道交通的合理銜接問題十分必要，同時在國家安全和政治因素要求下，應研究金門接入高鐵的相關問題。