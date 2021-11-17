計畫從製作空拍機「夢想起飛」，到探索濁水溪「跟母親之河學習」，接著與溪畔附近小學開設科學營「科學共好」，最後希望能拍攝成紀錄片「美好家園」，最終獲得「安麗希望工場計畫」計畫補助。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

課程從「做、用、想」培養孩子對科學的熱情，以及對未來的想像，包含無人機製作、飛行，由8位「水噹噹無人機隊」的隊員，實際到各校參與，指導同樣在濁水溪長大的同學。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

吳建儒認為，物質的東西並非偏鄉孩子首要，陪伴以及學習機會才更重要，未來即便老師不在身邊，他們依然有能力去探索學習。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

去年彰化溪州水尾國小的「水噹噹無人機隊」，計畫透過空拍機探索濁水溪獲得「安麗希望工場計畫」150萬元獎助，計畫走訪濁水溪14條支流，參訪22間小學，串聯科學共好，培養孩子對科學的熱情，但無奈受到疫情影響，最近才開始啟航，17日「水噹噹無人機隊」飛到南投信義的地利國小，希望透過無人機小巧的鏡頭，找到彼此夢想的開始。

指導老師吳建儒表示，水尾的孩子從小生長在濁水溪旁，但卻對孕育自己的母親之河不太了解，因此有了這個構想，因此計畫從濁水溪合歡山源頭，總長186.6公里，計畫從製作空拍機「夢想起飛」，到探索濁水溪「跟母親之河學習」，接著與溪畔附近小學開設科學營「科學共好」，最後希望能拍攝成紀錄片「美好家園」，最終獲得「安麗希望工場計畫」計畫補助。

吳建儒說，課程從「做、用、想」培養孩子對科學的熱情，以及對未來的想像，包含無人機製作、飛行，由8位「水噹噹無人機隊」的隊員，實際到各校參與，指導同樣在濁水溪長大的同學，全程由隊員指導，讓學生們共學成長，老師僅扮演引導陪伴的角色。

吳建儒認為，物質的東西並非偏鄉孩子首要，陪伴以及學習機會才更重要，未來即便老師不在身邊，他們依然有能力去探索學習，所以每一步都由學生跟學生之間互相交流、學習，透過探討研究、並從中創意發想，這是與一般課程所不一樣的。

水尾國小校長林素鳳表示，原計畫是今年暑假要進行，但因為疫情一直到現在才執行，課程與各校協調，濁水溪沿途超過20小學，課程內容時間調整相當不容易，今天一個半小時的車程到南投信義，而所有學生也在課程中互相學習，有別以往老師授課的方式，可以說是一種新的合作學習模式。