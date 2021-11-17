遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》將於明(18)日迎來12歲生日，為感謝玩家長期以來的支持，官方推出累積連線大放送，完成連線任務將可獲得「全套冰裝」、「賢者魔法石」或「虹霓珠」等超豐富虛寶，還可參加「12週年台版專屬限定周邊」抽獎活動！此外11月18日當日將有共計10套超人氣時裝限時復刻活動，「12週年狂熱」特別BUFF也將陪伴玩家享受高效率升等、打寶快感，敬請把握12週年慶祝活動！

狂賀12週年慶！累積連線活動大放送、全套冰裝免費送！

《艾爾之光》12週年慶祝活動將於11月18日00:00正式開跑，當日連線滿20分鐘，可領取「12週年感謝有你同在」一個部位的時裝箱，累積連線滿180分鐘，即可獲得全套冰裝！2021全新角色「諾亞」將配發「(阿利爾)弧光天使」冰裝；諾亞以外的角色則配發「(阿利爾)愛皮爾思」冰裝，兩套冰裝皆是首次作為免費獎勵發送，誠意滿滿！

此外，11月19日00：00至23：59，累積連線每滿10分鐘，即可獲得「賢者魔法石or虹霓珠選擇箱」1箱，最多將可領取10箱！

於11月18日至11月30日間，累計上線達5日，將加碼抽「12週年台版專屬限定周邊」！本次台版限定實體周邊獎勵，包含玩家喜愛的「大師職業壓克力畫板」、「3轉壓克力立牌」、「大獎等身枕」，以及為紀念台版12歲生日，官方特別設計的「12週年特別限定無線充電盤」，感謝持續支持艾爾之光的玩家們，總獎項高達120份，活動詳情請鎖定官方粉絲專頁。

《艾爾之光》連線活動登場

10套超人氣時裝一日復刻！12週年狂熱一日狂熱活動同步登場！

「12週年紀念特殊販售」登場，11月18日00:00至11月18日23:59，官方將推出包含大受玩家歡迎的「雅致西服」、「墮落貴族」等2019年度10套超人氣時裝，將以組合包形式進行限時復刻返場活動！歡迎所有玩家，於活動當日換上新裝和《艾爾之光》一起過生日！

「12週年狂熱活動」於11月18日00:00至11月18日23:59同步登場，當日全天經驗值3倍、掉落率2倍、疲勞度無限、武器+10 BUFF，是玩家練功升等的最佳時機！