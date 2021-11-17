陷於財務困境的中國房企恒大集團旗下房產、汽車交易平台：房車寶多個區域公司，17日傳出因資金及業務收縮等原因幾近解散，僅留有部分人員善後。

財聯社17日報導，數名知情人士透露，房車寶原本計劃今年稍晚至2022年初上市。恒大今年3月為房車寶引入弘毅投資、中信資本等17名投資者，投資總代價為163.5億港元，為未來上市而鋪路。

報導稱，背負超過3000億美元債務的恒大，正努力設法籌資償債及拖欠承包商的款項，公司上周再次在最後一刻驚險躲過其美元債券違約。