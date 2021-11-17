恒大旗下房車寶多個區域公司已被解散 15:392021/11/17 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陷於財務困境的中國房企恒大集團旗下房產、汽車交易平台：房車寶多個區域公司，17日傳出因資金及業務收縮等原因幾近解散，僅留有部分人員善後。 財聯社17日報導，數名知情人士透露，房車寶原本計劃今年稍晚至2022年初上市。恒大今年3月為房車寶引入弘毅投資、中信資本等17名投資者，投資總代價為163.5億港元，為未來上市而鋪路。 報導稱，背負超過3000億美元債務的恒大，正努力設法籌資償債及拖欠承包商的款項，公司上周再次在最後一刻驚險躲過其美元債券違約。 台南歷史名人再添7人 崑濱伯入選技術類名人 全球瘋元宇宙 中國監管也擋不住 #恒大 #房車 #寶多 #個區 #解散 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信義下個40年 打造永續好生活 04:102021/11/17 財經要聞 佳兆業傳未付債息 啟動寬限期 04:102021/11/17 全球財經 新北龍巖塔位暴增36倍不變 三芝人痛批 04:102021/11/17 地方新聞 亞電 擴大醫療、車用布局 04:102021/11/17 產業．科技 寶成集團攻兩岸Next Store市場 04:102021/11/17 財經要聞 下個40年 周俊吉落實永續好生活 04:102021/11/17 財經焦點 老師電視解盤「這檔」收視狂飆 他驚爆散戶慘了 05:162021/11/17 財經 企業董座再捐新北2輛復康巴士 4年已累計贈9輛 15:432021/11/17 寶島 大貨車摸黑偷倒廢棄物「面積約2個籃球場大 」 南市環警逮個正著 13:082021/11/17 社會 佳兆業再被惠譽降級至C 一個月內降6級 12:322021/11/17 財經 恒大傳出月底前完成精簡架構 多部門將合併 10:502021/11/17 財經 財經熱門新聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 股市瘋狂漲只是一場夢 債券天王揪1危機：遲早大崩潰 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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