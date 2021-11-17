上證綜指17日收報3537.37點，漲15.58點，漲幅0.44％，成交額人民幣（下同）4015.52億元。深證成指收報14711.18點，漲97.21點，漲幅0.67％，成交額6356.24億元。科創50指數收報1436.16點，漲1.05％，成交額515億元。

新浪財經報導，盤面上，鋰電、太陽能、風電等新能源類股再度崛起，西藏珠峰、中利集團、東方電纜等超30股漲停；稀土永磁概念大幅走高，科恒股份、橫店東磁等漲停；汽車零組件板塊持續活躍，嶸泰股份連四天漲停。此外工業母機、特高壓、儲能等盤中輪番拉升。

滬深兩市成交額連續第19個交易日破兆元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入逾34億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出逾2億元。主要行業ETF多數上漲，有色金屬ETF漲2.5％，軍工ETF漲1.9％，碳中和龍頭ETF漲1.7％；消費ETF跌0.6％。

另外，大陸商品期貨17日收盤互有漲跌，LPG漲逾5％，純鹼漲超2％，棕櫚、焦炭等漲超1％，塑膠、豆二等小幅上漲；玻璃跌超3％，紅棗、EB等跌逾2％，蘋果、鐵礦等跌超1％，鄭醇、花生等小幅下跌。