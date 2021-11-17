近期氣溫下降，高山氣候更是變化無常，玉山國家公園管理處提醒，登山民眾要要特別留意身體的變化，尤其是有心血管疾病病史者，若出現不適症狀應儘速下山就醫。

玉管處指出，從事登山活動若遇緊急狀況，一定要知道333原則，一旦發生失溫狀況，僅能維持生命3小時、面臨缺水可維持3天、缺糧不進食可維持3周，由此可知失溫喪命的風險極高。

提醒預防失溫3撇步：

一、衣著到裝備都得細心講究。玉管處指出，預防體溫散失首要注重衣著，建議內層可穿排汗衣，將汗水引到衣物表面，減少熱傳導。中層為保暖化纖或羽絨衣，防水透氣的外套可隔絕風寒，同時避免內層衣物因潮溼而失去隔熱效果。

另外，頭部也會散失大量體熱，記得戴上保暖帽子。背包中也應攜帶備用衣物，連同睡袋以塑膠袋或防水袋包好，以利到宿營地點時換上乾爽衣物。

二、適時在行進中補充能量。玉管處強調，登山是持久而耗氧的運動，行進間可適當補充糖果等食物以產生熱能；在休息時，要記得先做好保暖後，再補充食物及熱飲品。隨身可攜帶保溫瓶，飲用溫熱水，避免喝下冷水帶走體熱，也可避免人體因脫水而增加失溫及凍傷的危險。此外，酒精會使人體表面血管擴張而產生溫暖假象，實際上卻是讓體溫散失得更快，所以登山飲酒是有可能讓人陷入失溫險境。

三、隨時保持警覺，覺察身體變化登山者入山後，將需要適應高山的高度變化、天氣等外在風險，特別是山區氣候瞬息萬變，秋冬季節夜間溫度常降到冰點，若加上降雨，在裝備不夠完善下很容易引發失溫或其他突發狀況發生。

玉管處重申，踏上3000公尺以上的高山行程，切記「保暖」、「適時補充熱量」及「察覺身體變化」以預防失溫。另呼籲有三高或心血管疾病史的民眾，勿勉強上山，親近山林的同時，做好風險評估及萬全準備，才能快樂登山，平安回家。