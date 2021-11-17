副總統賴清德今日出席第四屆全球企業永續論壇開幕式，呼籲各界響應2050淨零排放的目標。賴清德指出，蔡政府2016年執政後，就從「展綠、增氣、減煤、非核」等各方面推動能源轉型。今年4月22日世界地球日，期盼社會各界可以和政府一起為台灣能源轉型共同努力。

賴清德表示，本屆論壇主題是「邁向淨零排放未來」，並頒發「全球企業永續獎（GCSA）」及「台灣企業永續獎（TCSA）」，表彰得獎企業在追求EPS（每股盈餘）同時，也能落實ESG（環境、社會與公司治理）。此外，與會企業整體產值加總占台灣GDP 50％以上，也向世界傳達台灣企業團結響應國際社會的號召，期待未來政府、企業及學界，大家共同努力完成2050碳中和的目標。

近期「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會」（UNFCCC COP26）完成了為期兩周的會議，其中除了首次提到削減燃煤發電外，更明確要求各國應在2022年底前，強化「2030年的減排目標」。另外，未來國際上因應氣候變遷推行碳稅，也已經是一個明確的趨勢。「世界經濟論壇」（WEF）全球風險評估，氣候變遷已經連續5年被列為首位，可見氣候變遷是影響全球永續發展的重要因素。

賴清德也表示，近期將舉辦珍愛藻礁公投，這項公投案名義上希望能夠保護藻礁，但實際上卻會讓桃園大潭天然氣第三接收站停建。三接興建目的是要解決北部供電不足的問題，並減緩中南部電力北送及中部空污問題。此外，三接如果無法順利興建，也將會影響台灣能源轉型與達到2050碳中和的目標。

他強調，政府在保護藻礁上做了許多努力，除了將三接開發範圍由原本的232公頃縮小至23公頃，接收站碼頭也已離岸1.2公里。此外，桃園市長鄭文燦組成志工隊巡守，台灣中油及產學界也開始著手生態保育及復育工作，這些都是為了要先保護藻礁，並興建三接讓台灣能夠順利能源轉型。