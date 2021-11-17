全球經濟穩定復甦，海外需求提升加上年節採購旺季商機，使得台灣10月總出口年增率達24.6%，連續16個月正成長，其中主要傳統產業項目出口增速多超越平均總出口，出口廠商獲利也反映在股價上，今年以來(截至11/16日)加權指數漲幅為20.10%，其中非電子指數表現達22.17%超越大盤。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理詹佩玲表示，傳產類股受惠疫情漸趨穩定，以及國際原物料上漲帶動出口價格跟著調漲。此外，11月初美國簽署基礎建設法案，將在公共事業投入超過5500億美元的資金，未來幾年傳統基礎建設部分將由造橋、鋪路帶動，可望帶動台股傳產類股如水泥、鋼鐵及原物料等評價回升。

詹佩玲表示，因新冠肺炎疫情影響，海外旅遊和消費下降進而影響信用卡使用頻率，隨全球經濟逐步解封，銀行信用卡及海外聯貸手續費收入可望回升。而傳產類股受國外市場陸續解封需求回暖，傳產出口項目持續攀升，故金融及傳產股中長期具投資潛力。

兆豐投信指出，美國聯準會將逐步縮減購債規模至2022年中結束，雖將依據經濟前景的變化作調整，但也沒有立即升息打算，美股可望在經濟復甦而資金相對寬鬆的條件下，股市持續維持審慎樂觀，台股因此有望同步受惠。