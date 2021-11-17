施羅德投信今舉行2022年投資論壇，以《躍進。新未來Beyond the Future》為題，提出2022年十大預測：施羅德看好股票，尤其是金融股與大宗商品，可納入碳交易、澳幣、美元以平衡風險。施羅德2022十大預測：一、看好股票。二、相較於全球股更看好金融股。三、相較於德國股票更看好英國股票。四、不看好債券(美國10年期公債與德國30年公債)。五、相較於德國10年期公債更看好英國10年期公債。六、相較於美國投資級債更看好亞洲投資級債。七、相較於紐幣更看好澳幣。八、相較於歐元更看好美元。九、看好大宗商品。十、看好碳交易。

施羅德投信指出，2021年進入後疫情時代下的「新常態」：疫苗問世、全球學著與新冠肺炎共存，疫情造成的需求起伏，也導致全球供應鏈混亂；加上氣候變化愈來愈嚴峻，各國無不對減排加大力道和速度。自疫情中復甦的經濟逐漸走向擴張，2022年的市場將會如何表現？預測準確率超過5成的施羅德投資多元資產團隊主管Patrick Brenner，連續第九年替投資人診斷，提出來年的投資預測。

Patrick Brenner分析，在景氣進入擴張期之下，股票、大宗商品將受到看好。股票方面，可留意全球金融股、英國股市表現；大宗商品也會從景氣擴張獲得成長動能。明年股市與大宗商品雖有所表現，但仍須有平衡風險的意識。Patrick Brenner建議可以澳幣、美元作為平衡投資組合風險的一環。在永續議題發酵之下，碳交易備受關注，其與股、債、原物料相關性低的特性，也很適合納入投資組合。

在股票方面，隨著新冠疫苗問世，各國努力提高疫苗覆蓋率，也讓經濟活動隨之復甦、逐漸走向擴張。不過Patrick Brenner提醒，近期受到市場憂慮的通膨風險仍需注意；第一，住宅成本增加會驅動週期性通膨上揚，須持續觀察；第二，目前美國失業人口數比職缺數還低，顯示勞動參與率還未復甦，可能帶來未來薪資成長，進而提高通膨。

即便如此，Patrick Brenner仍舊看好股票與大宗商品。雖然復甦期間風險性資產表現已相當強勁，但鑒於目前仍在景氣擴張期、這對風險性資產仍有一定支持，因此仍看好其未來表現。在股票方面，企業盈餘的成長是今年股市報酬率的主要驅動力，雖然預期明年企業盈餘趨緩，但仍可望支持市場表現。不過相較於全球股，他更看好全球金融股，隨著利率將走升，以及市場對停滯性通膨的憂慮，對金融股都會是利多。

此外，英國富時100指數將受惠於能源價格上漲，是具較多能源部位的防禦性價值投資，而英國股票價值面相對具吸引力，也因此提供了良好的買進點。至於大宗商品不僅在通膨時期能提供部分保護力，也獲得景氣擴張帶來的正向動能，幾個與景氣循環相關的指數如商品、貴金屬、能源等也呈現上漲趨勢。

在債市方面，Patrick Brenner建議維持短存續期間。一是債券的實質殖利率極低，以及可能的通膨風險都不利於債市，因此持續減碼債券。不過他認為投資級債仍值得投資，尤其是亞洲，其利差相較於美國投資級債更具吸引力，且亞洲投資級債的利差走勢也頗為穩定。

明年股市與大宗商品雖有所表現，但平衡風險的意識仍需具備。Patrick Brenner建議可以澳幣、美元、碳交易作為平衡投資組合風險的一環。以澳幣來說，相對紐幣走勢可望回到長期平均，從歷史經驗來看目前是一個很好的進場點，加上澳洲經濟數據較佳，相較於紐幣、澳幣前景可期。美元則是近期較具升值動力，且後勢仍有走升空間，加上美元具備的避險特性也讓Patrick Brenner認為值得持有。

最後，永續議題持續不墜，各國為了零碳排目標推出的各項政策，也刺激碳權交易。何謂碳交易？Patrick Brenner舉例，在政府依據排放總量和減碳目標核發「配額」之下，低碳排的企業可在市場上銷售多餘的配額給超出碳排限制的企業。碳交易在歐洲運作已久，而Patrick Brenner預期，隨著COP26(聯合國氣候變化大會第26屆)發酵，碳交易會變得愈來愈重要，投資組合中加入碳權，不僅可變得更多元化，其與美股、美債、大宗商品的相關性低，能夠進一步分散投資組合風險。