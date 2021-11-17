電動車新創公司Lucid Group周二股價大漲近24%，收在55.52美元，市值達到899億美元，不僅超越了福特汽車，更直逼美國最大汽車製造商通用（市值909億美元）。

公司高層向投資人表示，其首批電動車的預訂量大幅增加，而2022年的生產計畫也如期進行。

執行長Peter Rawlinson日前接受媒體訪問時表示，他認為這家電動車新創公司的股票和市值要超越傳統汽車製造商並最終追上產業龍頭特斯拉，仍有一段很長的路要走。

自7月借殼上市以來，截至周一收盤，Lucid股價已經大漲逾80%，不過仍低於其2月觸及的52周高點（近65美元）。

目前Lucid的市值仍然遠遠落後今年飆破1兆美元的特斯拉。而上周才剛上市的電動車新創公司Rivian目前市值約為1400億美元。

Lucid的第一輛電動轎車名為「Lucid Air」，已自10月底開始向客戶交付定價16.9萬美元的「Dream Edition」版旗艦車，主打其520英里的續航力領先產業。

周一「Lucid Air」被評選為MotorTrend年度汽車，這是汽車業夢寐以求的殊榮。

這家還相當年輕的公司才剛開始有營收入帳，因此目前尚未實現獲利。Lucid第三季營收僅232000美元，主要來自與Formula E電動方程式賽車聯盟的電池業務。該公司今年前9個月淨損達15億美元，其中第三季虧損5.244億美元。

Lucid在7月時曾向投資人表示，2022年預計可生產20000輛Lucid Air電動車，估將創造逾22億美元營收。執行長Rawlinson周一重申這個生產目標，但也警告全球汽車供應鏈仍然受阻，生產目標並非沒有風險存在。此外，該公司周一並宣布其Air電動車的預訂量已超過17000輛，較第三季的13000輛大幅成長。