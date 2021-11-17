光洋科經營權之爭，面對所謂「光洋撐傘團」連續刊登報紙廣告指台鋼盟為禿鷹，光洋科新董座、同時也是台灣鋼鐵股份有限公司董事長王炯棻，17日下午到台北地檢署按鈴申告，並舉行記者會，說明台鋼不但不是禿鷹，還以先進的專業技術和具體成效，協助光洋科成為台積電供應鏈。

王炯棻與新任光洋科總經理，也是台鋼航太積層製造公司董事長吳柏成，召開記者會說明，台鋼於2018年投資光洋科，雙方展開先進原料與製程的專案合作，這個專案命名為「台揚專案」，且每兩個月開會一次，對多個項目展開討論及落實，協助光洋科往高階硬碟靶材邁進就是專案的項目之一。

首先台鋼旗下的富達航太公司成功開發TMP99.9999高純度半導體關鍵銅合金靶材，協助光洋科突破2項重要技術瓶頸，包括：1.半導體7奈米以下製成超細晶粒要求 (＜40um)。2. 濺渡用大型靶材組織均勻性(＋-10um／300mm)。

今年光洋科成功打進台積電供應鏈，在法人眼中最有爆發性成長的題材，就在於新靶材的開發與採用。據了解，目前有3到5種材料和台積電合作驗證中；這都是與台鋼合作出來的產品。