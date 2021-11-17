新竹市第1劑疫苗涵蓋率已經超過9成，目前第2劑涵蓋率則是4成5，為完善防疫網，市長林智堅也請民眾踴躍接種第2劑。另，因應冬季到來，市府啟動冬季專案，竹市6座疫苗施打站有5座改為室內環境，並由竹市醫護團隊進駐協助，提供最佳施打環境。

林智堅今天至稅務局疫苗站，了解民眾施打第2劑情形，他指出，在大家努力之下，新竹市第1劑疫苗涵蓋率達到90.6％，為全國第1名，第2劑45％，也比全國涵蓋率42.7％高，他同時呼籲，疫情目前趨緩，但仍不可掉以輕心，唯有完成2劑疫苗接種，才是保護自己、守護家人、朋友最好的方法。

林智堅指出，新竹市自5月29日率先開辦全台第1座大型疫苗站以來，至今已經服務173天，因應最近天氣轉變，東北季風、冷氣團相繼報到，市府也陸續將戶外疫苗站轉入室內，以稅務局疫苗站為例，服務時間為早上8時至中午11時、下午2時至5時，提供所有民眾更優質的施打環境。

衛生局表示，目前竹市共計有5座室內場館的疫苗施打站，包含稅務局施打站、體育館施打站、北區施打站（北區區公所）、南寮施打站（南寮街261號）、慈濟施打站（中華路五段208巷20號），因應第14輪疫苗施打（13日至24日）疫苗包含AZ、BNT及莫德納1、2劑，疫苗施打站將分站供應不同疫苗。詳情請見新竹市防疫資訊專區。

另外，第14輪疫苗施打期間（13日至24日）衛生局協調新竹馬偕、新竹國泰、國軍新竹、南門4家醫院及15家診所，提供免平台預約，民眾可直接接種第1、2劑BNT或AZ疫苗。

接種BNT第2劑須為18歲（含）以上符合接種間隔滿4周以上者；AZ疫苗則開放第2劑接種間隔滿「8」周以上（不受10周限制）民眾接種，相關院所接種資訊可至新竹市防疫資訊專區查詢，前往醫療院所接種前，請先電話洽詢預約。