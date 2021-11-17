第45屆金鼎獎頒獎典禮今（17）日下午在台北文創大樓舉行，特別貢獻獎得主初安民在致詞時表示，特別感念資深報人、前《中國時報》人間副刊主編高信疆，他表示，一路走來很辛苦，但碰到優秀作品時又覺得很幸福。

初安民表示，領獎的時刻，令他想起高信疆，「他的人間副刊，開啟了我對文學的憧憬與夢想，也開拓了我對文學的遼闊視野，影響了我一生，也讓我躍升在出版業，不惜一切的懸命一生，這是高先生的影響，所以我今天特別的特別的想念他。」

初安民表示，感謝聯合文學的發行人張寶琴，「因為她的賞識與提拔，使我有機會學習成長，我要謝謝印刻文學的創辦人張坤山先生與發行人張書銘先生，對我的信任與授權，使我得以充分發揮與實踐我對文學的夢想。」

此外，初安民也感謝文學界長輩、同儕，「感謝大家對我的支持、鼓舞跟鞭策，以及長期跟我合作的工作夥伴們，他們都容忍我的壞脾氣，謝謝你們今天，我要由衷地向你再一次道謝，最後我要謝謝評審委員對於我的肯定，不，你們肯定的是台灣文學，因為這座獎就是台灣文學，謝謝大家。」