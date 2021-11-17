安心食品（摩斯漢堡）榮獲台灣永續能源研究基金會頒發今年第14屆TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告白金獎」、「台灣TOP50永續企業獎」及永續單項績效中的「透明誠信獎」、「社會共融獎」等四大殊榮，由安心食品董事長林建元出席今（17日）頒獎典禮。自2015年參與評鑑開始，摩斯漢堡已經連續7年獲獎，顯示摩斯漢堡的企業經營及實踐企業社會責任上的努力獲得高度肯定。

林建元表示：「提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務一直是摩斯漢堡的經營基本方針，非常感謝評審屢次肯定安心食品落實食品安全，以及推動環境永續發展與優質公司治理的努力。摩斯漢堡的摩斯（MOS）其實是英文山海日（Mountain、Ocean、Sun）的字母縮寫，自我期許企業可以發揮健康元氣與熱情服務的精神，愛護大自然的環境，未來除了繼續加強與台灣在地農漁會積極合作，發掘更多優良的在地新鮮食材，努力為消費者品提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務，也會更積極與各國家公園管理處合作，推廣生態環境教育，珍惜愛護台灣的好山好水。」

安心食品乃為更符合當前消費市場趨勢，以3Q創新策略中「商品、服務、環境品質」思維，積極拓展數位轉型，運用在地特色、智慧科技與數位行銷，在「安心安全、健康美味」的基礎下，讓顧客享受更完美的用餐體驗，進一步確保長期財務績效，持續開發新投資、新商機、新市場及企業永續經營。

安心食品以新鮮、健康開發商品、嚴格評估及驗收採購、多頻次確保品質，以及多維度收集回饋意見，提供顧客安心安全的美味。此外，亦透過各式訓練、服務稽查、衛生抽驗、訪評、店鋪回饋、顧客意見等，持續確保服務及商品品質。不只遵循法規，更自我超越，讓顧客滿意又放心。

安心食品員工積極參與社會服務，於疫情期間捐贈萬顆米漢堡感謝醫護辛勞，並與多所大專院校產學培力專業餐飲人才，更不斷推動EGS相關作為，秉持山海日（MOS，Mountain、Ocean、Sun）大自然的精神，未來將持續與各國家公園合作推廣生態環境教育，發揮安心食品廣大消費族群的通路特性，透過各種形式與活動將環境永續意識傳遞至供應商到顧客。