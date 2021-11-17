中天綜合台《小明星大跟班》明（18日）晚10點播出「醜媳婦總得要見公婆！第一次見面的各種糗事。」最讓主持人吳宗憲好奇的是第一次改口稱對方家長「爸」、「媽」的心情，也透露自己「第一次」被喊爸的感想：「上個月，有一個陌生人突然叫我爸，我轉頭差點扁他耶！」這讓Sandy連忙解釋：「他是你女婿！」

Sandy還原當時情況：「因為沒辦法宴客，我們就辦家宴，自己人吃吃飯就好，突然我的妹婿就在一陣安靜中叫『爸』，我們全部人就大叫！」吳宗憲笑說女生開口，會讓人感覺就像在撒嬌一樣，但男生突然開口，真的會讓人嚇一跳。

曾雅蘭則分享自己超實用的妙招：「一開始不要叫阿姨、叔叔，直接叫姓，然後稱爸爸、媽媽，譬如說『屈爸爸、屈媽媽』，當你要結婚的時候就會變得很熟悉了。」

余祥銓（左）和女友柔柔穩交4年，女方家人一開始對他印象不好。（中天綜合台提供）

給另一半家人的第一印象也很重要，余祥銓為了扭轉過往形象費盡苦心：「因為她（柔柔）媽媽知道她在跟我交往時，就傳了超長的訊息叫她想清楚，因為她媽媽以前是記者！」Sandy一聽則打趣說：「直接幫你做一篇綜合報導耶，難怪妳只能娶人家，不然你們全家的事都發出去了！」

而余祥銓後來以各種貼心舉動讓「準岳母」改觀，像是一得知她的眼鏡壞了，就立馬去買一副最貴最好的眼鏡送她，但「準岳父」就沒這麼容易搞定：「有一次我回她家，她爸就喝醉酒回來，然後很生氣的問我說，『你什麼時候要跟我女兒結婚啊，你是把我女兒當什麼啊』。」火爆場面讓余祥銓心生膽怯，好險他和女友阿嬤關係不錯，當時阿嬤也跳出來「即刻救援」，才讓他順利過關。《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。

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