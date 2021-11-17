體育署16日舉辦「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，由教育部林騰蛟次長頒發感謝獎座表揚28家聘用運動指導員的企業，積極帶領員工養成規律運動習慣，落實運動健康職場，同時邀請揚秦國際及全科科技兩家企業代表分享推展「動」文化在工作職場上帶來的獲益。

林騰蛟表示，為鼓勵企業聘用體育運動專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，體育署自107年起辦理「推動企業聘用體育運動指導員」計畫，迄今已輔導424名運動指導員至企業任職，補助辦理員工運動活動逾1,300項，近35萬人次參與；除了辦理運動的經費補助外，更導入輔導諮詢服務、增能課程、科技體適能檢測等相關資源，協助企業推展職工運動打造全民運動風氣，建構完善支援體系。

表揚活動由益邦製藥股份有限公司的「拳擊有氧」運動社團揭開序幕，成員中更有主管加入，顯見益邦全員推展運動的決心，讓員工不再只是久坐辦公，更活出健康的人生。

企業分享代表揚秦國際發言人蔡國憲表示，運動已成為揚秦每天必做的生活儀式，董事長不但自己熱愛運動，更將員工視為家人，在內部推行全員健康操，培養員工運動習慣，並將運動風氣從公司吹向戶外，辦理鐵騎活動、參與馬拉松等。結合運動指導員的專業，運動推廣策略從基礎觀念養成到試辦初階運動，再擴展至推動年度運動活動，使全體員工無不感受到運動的感染力和凝聚力。

全科科技副總王敏慧也分享，公司一直都很願意投入資源讓職場環境更健康，高階主管支持並推動各項健康活動，同仁的健康意識逐步提升，在疫情期間更打破限制，轉以線上運動課程，透過社群網路分享的力量，持續壯大全科科技的員工運動風氣。

體育署「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，與會貴賓與獲表揚企業於會後大合照。（體育署提供）

活動現場除了展出歷年推動歷程與精彩的企業聘用運動指導員故事外，亦發送彙集各企業辦理運動活動的成果專刊，各與會企業代表更是熱烈交流，為職工健康而努力。

各個產業今年雖受疫情影響，仍有40家企業響應，共聘用51名運動指導員，體育署特別頒發感謝獎座予以鼓勵。在疫情期間，許多企業採取居家辦公或分流上班，但仍以線上運動課程方式鼓勵員工持續保持良好運動習慣。透過線上運動課程更打破防疫距離，引出「隱藏版」同事，無形中也擴大了參與率，在防疫非常時期，透過運動指導員的帶領，員工適度而規律的運動能有效緩解壓力與維持免疫力。

疫情促使大家的健康意識更為抬頭，也突顯了運動強身的重要性，體育署誠摯邀請更多企業加入聘用運動人才、推動職工運動的行列，一同響應「推動企業聘用運動指導員」計畫，廣納運動人才，發揮防疫工作不鬆懈、運動風氣不停歇的決心，攜手以「運動」打造健康職場、以「運動」搭建幸福企業。