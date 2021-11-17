據每日經濟新聞引述上海市政府新聞辦官方微博《上海發佈》17日消息，近日上海市市文旅局公佈《上海市密室劇本殺內容備案管理規定》（徵求意見稿），上海將成為全大陸第一個將劇本殺納入備案管理的城市，並明訂劇本不得危害國家統一與主權、社會秩序；人員表演不得有恐怖殘忍、暴力低俗等。

該《徵求意見稿》指出，備案管理不是將行業「管小管死」的打擊式管理，而是通過備案工作督促企業守好安全底線、規範有序經營，淘汰一批不良內容劇本和違法經營主體，推動密室劇本殺行業健康發展。

大陸近年「密室逃脫」、「劇本殺」因新穎娛樂方式及較強社交屬性，受到消費者尤其年輕族群的喜愛。據統計光上海市已有1000多家密室劇本殺場所，並呈不斷發展且與其他業態融合的態勢。但也存在原創精品不足、不良內容頻現、侵權盜版嚴重、場所安全隱患等問題。

因此，上海市官方發布針對密室逃脫與劇本殺的管理規定，要求行業經營單位，應對經營中使用的劇本進行自審，配備滿足自審需要的審核人員，建立適應內容管理需要的技術監管措施，將自審通過劇本交由文旅部門備案登記。

此外，《徵求意見稿》也規定，業者所經營劇本不得含有危害國家統一、主權或者領土完整；損害國家榮譽、利益；擾亂社會秩序，破壞社會穩定等內容。而從業人員的表演則不得有恐怖殘忍、暴力低俗與摧殘工作人員、消費者身心健康等方式。