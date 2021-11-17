晶心科(6533)今(17)日舉辦法人說明會，晶心科今年前三季權利金相較去年同期大幅成長，全年營收、獲利均有機會改寫新高，董事長林志明表示，晶心科對明年RISC-V量產展望非常樂觀，且晶心科在元宇宙的機會絕對是肯定的。

晶心科第三季營收1.92億元，季減少7.3%、年增加83.5%，稅後淨利為0.44億元、季減少24%、年增加249%，單季每股獲利為0.99元；累計前三季營收為5.51億元，相較去年同期增加76.3%，稅後淨利為1.32億元、年增加255%，每股盈餘為3.05元。

晶心科儘管第三季營運表現相較第二季下滑，但今年晶心科受惠於客戶產品投片量大增，前三季權利金相較去年同期大幅成長，故晶心科全年營收、獲利仍有可望改寫歷史新高。

晶心科前三季主要前四大四市場依序為台灣、大陸、美國、日本以及歐洲。最大宗營收來自於矽智財，再者為權利金以及技術服務，前10大權利金客戶佔總權利金的89%。

晶心科近期也獲點名為元宇宙受惠股，林志明表示，元宇宙會是未來產品的新目標，包括AI、AR/VR，或是超級電腦等，都是元宇宙重要元素，晶心科所有CPU核心、生態系布局，都是將來在元宇宙實現過程中不可獲缺的，所以晶心科在元宇宙的機會是肯定的。

林志明表示，對於明年展望樂觀，晶心科過去4年深耕RISC-V，看好明年佔比權利金幅度一定會再增加，對於明年RISC-V量產展望非常樂觀，相較V3絕對是具有較大的成長動能，晶心科也將研發重心擺在RISC-V，且可以確定的是，未來30年，三大主流CPU就是Arm、X86以及RISC-V。

至於NRE(委託設計)部分，晶心科收入為主為IP權利金，NRE則在客製運算項目內，未來有機會成長，但不會是營收大宗貢獻。

聯發科(2454)透過旗下翔發投資持股11.17%的晶心科，是晶心科第一大股東，而聯發科在今年前第二季是晶心科關係人，故會揭露營收比重，但第三季起，由林志明接任董事長，故雙方關係結構發生質變，但聯發科依舊是晶心科前10大重要客戶。