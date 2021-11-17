復興國小少棒隊成軍39年，首次發行桌曆，記錄小選手的英雄旅程。（林和生攝）

曾經是全台少棒傳統強權，屏東市復興國小棒球隊成立即將邁入40周年，過程中培育不少職棒好手，今年首次推出以球員為主角的桌曆，為明年擴大慶祝先行暖身，期盼以英雄旅程為題，記錄小選手邁向成功道路上的點滴。

球隊教練陳啟民表示，復興少棒曾經培育出旅日好手王柏融、中職全壘打王陳文彬及創下單季「1.40」防禦率紀錄的強投蕭任汶，但也歷經職棒簽賭案，父母不願讓孩子打棒球，造成校隊招生困境。

在風雨飄搖中，棒球隊成立至今已39年，今年疫情趨緩後，球隊分別獲得台中金龍盃及台南巨人盃全台第3名，甫於日前結束的屏東縣運，更擊敗其他縣內強隊、奪下冠軍。

復興國小校長李嘉齡表示，為替明年球隊成立40周年暖身，校方特地從過去小球員參賽拍攝的數千張照片中，精選10餘張、作為桌曆背景，限量發行500份，完整記錄選手從進入球隊到畢業，這趟英雄旅程，作為他們未來離開學校、邁入夢想旅途上的精彩養分。

桌曆發行消息一出，家長紛紛認購，希望留住賽場上的經典時刻，老師楊雯妃透露，每份200元桌曆，販售款項將作為明年系列活動及編撰少棒發展史的經費籌措。

看到自己身影出現在桌曆上，小選手們都顯得非常興奮，擔任隊長的黃博新守備位置是捕手，同時是隊上全壘打王，偶像是中職強打林泓育，他害羞地說，希望在少棒階段奠定基礎，打得越來越厲害，這份桌曆將成為前進動力，希望有朝一日能以實力站穩職棒舞台。