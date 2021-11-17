高雄一名張姓男子日前到銀行提款時，將提款卡插入ATM後，輸入密碼，但卻突然想到車鑰匙沒拔，因此走到外面查看，此時後方的洪姓男子，見螢幕可以直接點選領鈔，竟上前盜領3萬元，並將提款卡一併竊走。

林園分局中庄所日前接獲一名張姓男子報案，他到大寮區鳳屏一路一間銀行辦事時，卻發現提款卡遺失，還被盜領3萬元，趕緊請警方協助調查。

洪男看到可直接提領現金，就盜領3萬元後隨即逃逸。（翻攝照片／洪靖宜）

警方調閱監視器，發現張姓男子先將提款卡插入銀行ATM，輸入密碼後，卻突然想起車輛鑰匙似乎沒拔，因此就轉身急匆匆地走出銀行，約30秒後，來了一名洪姓男子，他點了點螢幕，發現可以直接點選領鈔，竟起歹念盜領走3萬元，並將提款卡一併偷走，隨即逃逸。

警方隨後循線追查到洪嫌，據了解他到案時還不覺得自己有錯，還覺得這錢宛如是「天上掉下來的禮物」，但警方將他盜領的錢和提款卡全數查扣，被花掉部分款項，他補回還3萬元給張男，後續依詐欺罪函送地檢偵辦。