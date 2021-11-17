新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，繼興南公園啟用後，市府再投入2516萬元重新整建十八尖山佛光岩前廣場與涼亭，規畫3大整修工程，打造運動休閒安心好所在，預計明年7月底完工。

副市長沈慧虹今天代表市長林智堅主持開工典禮，她表示，十八尖山人行步道陡峭、扶手及舖面壞損，涼亭有民眾私人物品堆放相當雜亂，為更符合長輩需求，市府投入2516萬元整建，幸福城市是對所有人都友善的共融城市，秉持市民第1、建設優先初心，持續改變新竹市，盼給市民美好舒適生活。

城市行銷處表示，十八尖山下凹的佛光岩廣場落差有13公尺高、階梯陡峭，扶手、鋪面破損嚴重，為更符合長輩活動需求，工程保留現況植栽作改善，依現況基地高低差調整，打造3處活動廣場平台，提供不同社團需求使用，並設置S型環繞步道替代陡峭階梯，打造175公尺長全齡斜坡步道、新增自行車牽引步道，另移除老舊鐵皮涼亭，新建2座木構涼亭，並加強周邊環境整理綠化，提供長輩們舒適休憩空間。

城銷處指出，十八尖山年度遊客量約196萬人次，為市民喜愛的休憩景點，考量長輩使用需求，經過整體規畫調查需求與舉辦地方說明會後，重新整建西側遊客入口佛光岩前廣場及涼亭，提供長輩們跳舞、拉琴、聊天等舒適休閒場所，減少陡峭階梯並增加緩坡，使長者、輪椅使用者安全且安心地活動，也讓自行車族能更便利地牽行至自由車場。