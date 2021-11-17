由瀚亞投資與保誠人壽共同致力推廣的「CHA-CHING兒童理財計畫」，在台灣已經邁入第六個年頭，受益人次超過350萬人，多年來深受許多家長、孩童與校園師資的熱烈迴響，因應疫情並期許將兒童理財教育持續扎根台灣，今年「CHA-CHING兒童理財計畫」積極朝向數位化轉型，希望降低地域跟時間的限制，讓更多台灣各地師生接觸到CHA-CHING豐富的兒童理財教育資源。

瀚亞投資表示，去年以來受新冠肺炎疫情影響，驅動CHA-CHING理財教育規劃更多元化的應用，2021年「CHA-CHING兒童理財計畫」邁向數位轉型的嶄新里程，未來也將持續投注資源在兒童理財教育的數位推廣。為提高學童學習與參加意願，今年首次推出「CHA-CHING我是理財王」線上理財知識大挑戰活動，透過活潑生動的線上測驗，將相對困難的理財觀念和議題，融入生活中，讓全台灣的親子一起從測驗中學習並且思考理財教育知識。

另一方面，疫情以來台灣線上教學普及，已舉辦多年的教師研習營，今年將部分場次也轉型為線上培訓，大幅降低參與門檻，特別是以往較難觸及的東部縣市及離島教師，今年皆能輕鬆參與，取得教學資源。

過往CHA-CHING推廣活動多以實體活動為主，包括校園課程、知識讀本、兒童理財夏令營，與教師交流研習營等，透過走入校園和舉辦實體活動，與台灣學童及家長面對面傳遞理財知識。2018年起與基隆市教育處、2019年起與新北市教育局建立合作夥伴關係，由政府單位從上而下指定CHA-CHING示範學校，把國際兒童理財教育更有系統性的帶入校園，同時打造成為該校的學習特色。

「CHA-CHING兒童理財教育計劃」源起自英國保誠集團針對於亞洲父母做的問卷調查，雖然高達95％的家長認為孩子應該學習理財觀念並具備理財技能，但僅有13％父母認為他們的子女具備相關能力。為縮減期望與實際的差距，英國保誠集團旗下的瀚亞投資、保誠人壽，與保誠亞洲公益基金自2015年起，在台灣推出兒童理財教育計劃。

瀚亞投資強調，未來也將延續保誠亞洲公益基金主席康德納（Donald Kanak）提出的三大承諾，「持續深耕教育、擴大合作夥伴，與強化師資培育」，以企業社會責任推動理財教育，在台灣埋下理財種子。