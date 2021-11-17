大陸科技巨頭紫光集團的債務重整事宜可望迎來重大進展。外媒17日引述知情人士表示，由阿里巴巴牽頭的聯合財團已經接近獲得中國政府批准，成為紫光集團重整的戰略投資者，交易最快可能在今年12月達成。

綜合外媒報導，知情人士表示，紫光集團引入戰略投資者一事已經進入最後階段，目前中國政府傾向於選擇阿里巴巴和浙江國資組成的聯合財團；上述財團可望以超過人民幣（下同）500億元的對價，整體接手紫光集團的營運。

知情人士指出，阿里巴巴的雄厚財力，以及合併後在雲端計算和半導體業務上潛在的協同效應，使其受到青睞。這一聯合財團同時獲得了浙江國資背景的資金支持，也有助於其在諸多競爭者中勝出。

另一位知情人士表示，達成任何交易都可能涉及對紫光集團數百億元境內外債務的重組安排，上述交易最快可能在今年12月達成，但相關談判尚在進行。

對此，紫光集團旗下上市公司紫光股份表示，暫未收到集團通知，此前便有類似傳言。紫光集團旗下另一家上市公司紫光國微也稱，暫未收到集團通知，若有相關消息會及時進行公告。