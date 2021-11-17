2021GCSA全球企業永續獎及TCSA台灣企業永續獎，17日舉行頒獎典禮；台泥獲得製造業十大典範企業榮譽，獎項還包括循環經濟、氣候和供應鏈三大領袖獎，創意成長、創意溝通以及人才發展獎共11項肯定，再創歷年新紀錄。

台泥今年邁入75年，董事長張安平以「承擔、行動、新地平線」，期許台泥同仁在思想上必須堅定，並承擔起巴黎協定1.5度的這條新地平線，用行動落實台泥的減碳責任與使命。

張安平強調，失控的碳排放，是當今世代的大洪水，我們這一代人必須寫下面對它的故事，從下一個世代手中借來的地球，我們責無旁貸，必須完整歸還。

台泥今年也首次參與全球企業永續獎(GCSA)，分別獲最佳案例獎Best Practice以及全球企業永續獎報告書2項榮譽。這次獲得的獎項中，「氣候領袖獎」已連續六年獲此殊榮，台泥與環保署共同建置與推動台灣水泥PCR標準，去年率先取得台灣水泥首張碳標籤，今年減碳績效再度提前達標，和平廠與蘇澳兩廠同時獲得減碳標籤。

另外，台泥DAKA開放生態循環工廠，一舉拿下三項大獎，包括GCSA 最佳案例獎Best Practice、TCSA社會共融獎以及創新溝通獎，開啟重工業與社會溝通的新模式，台泥用實際行動，詮釋工業與社會的共融共存，一起共好的全新價值，獲得評審們一致肯定。

此外，今年台泥首次獲得供應鏈領袖獎，以數位陽光採購平台，並提供永續供應鏈政策，達到降低風險且驅動永續供應鏈管理。

聯合國氣候峰會COP26關鍵精神，是全世界一起「Turn Commitment to Action」，台泥和國際水泥及混凝土組織GCCA在十月初發布產業2050脫碳路徑，透過科技AI整合驅動七大減碳策略，以科學基礎減碳目標SBT設定，2025年總碳排量降低11％，2030年減少25％，2050年混凝土碳中和，未來台泥三大核心為低碳水泥及建材、廢棄物處理及循環利用與開發乾淨能源和智慧儲能，致力成為城市淨化器，邁向淨零排放目標。