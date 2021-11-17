一名女網友分享奇葩經歷，弟弟第一次帶女友回家吃飯，結果她說話十分不得體，不但當面說原PO媽媽「臉老」，還說原PO爸爸準備的飯菜又油又鹹，讓全家人聽到傻眼，血壓飆高。

女網友在Dcard發文，弟弟在網路上認識女友，交往半年多後第一次來家裡吃飯，但一頓飯讓全家傻眼。原PO說弟弟女友長得漂亮講話嬌滴滴，從事美容業，因此原PO母親問自己適合做什麼樣的美膚，豈料弟弟女友竟說：「妳臉適合做拉皮不會顯的這麼老」。

原PO母親聽完尷尬回：「這樣喔，但感覺價位很高，我還是維持這樣就好了。」，豈料該女竟補槍：「呵呵，可以哦。不做就繼續這樣。」，還完全沒感覺原PO媽變臉。

原PO爸圓場問「菜合胃口嗎？」，該女回：「好吃哦！我平常很少吃到這些油炸跟脂肪多的肉，還有水就是要喝多一點罷了」。

之後弟弟說要帶女友趕火車，結果卻到凌晨才回到家，且臉上還有抓痕。原來該女不會坐火車，弟弟陪她從基隆搭回桃園，又陪她搭公車到她家門口，然後提了分手，該女就瘋狂打原PO弟，還叫她媽出來酸他送的東西都很破。

最後原PO感慨表示：「只能說真的萬幸我弟算清醒的，不然我們家可能下次再見到她都要吐血了。」。

眾多網友看完紛紛回應：「世界上什麼奇葩的人都有欸」、「還好你弟不用你們說就直接分手 腦袋太清楚了太棒了」、「感覺你弟好屌，吃飯當下一句話都沒說。後來直接提分手」、「你弟弟是聰明人，懂得靈活運用財不露白、沈默是金，否則真的很難脫身」。