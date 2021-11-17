2021年「台灣永續獎(TCSA)」得獎揭曉，國泰金控表現亮眼，獲頒十大永續典範企業及六項單項績效領袖獎，以及三項永續報告書獎，國泰建設亦榮獲「企業永續報告獎白金獎」，再創佳績。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰一路陪伴台灣發展近60年，國泰金控暨子公司今年6月承諾在台營運據點於2030年前100％使用再生能源，2050年前達到淨零碳排，今年亦將參加與聯合國氣候變遷大會(COP26)正式週邊論壇World Climate Summit，成為台灣唯一出席該會議的金融業者，國泰要和台灣企業攜手提升對抗未來ESG風險的韌性。

「台灣永續獎(TCSA)」由台灣永續能源研究基金會主辦，邀請產官學界具代表性之評審對參加企業進行完整評估，是台灣重要永續相關獎項。

國泰金控今年在企業永續綜合績效方面，獲頒台灣十大永續典範企業服務業第三名，企業永續報告書亦獲得金融及保險業別白金獎第一名。

國泰推出全台金融業首本ESG整合報告書，將ESG管理落實於授信、投資決策中，揭露完整ESG業務流程，並重新設計企業永續報告書，將各項績效統整集中列表，為台灣業界首家將永續績效對應聯合國永續發展目標(SDGs)並取得確信，強化利害關係人更了解國泰的永續策略。

國泰人壽獲頒「永續報告白金獎」與「氣候領袖獎」肯定；國泰產險榮獲「創新成長領袖獎」單項績效獎與永續報告類「銀獎」榮耀。

國泰世華銀行獲「2021年TCSA台灣永續獎-資訊安全領袖獎」殊榮。多年來，國泰世華銀行的人才培養也與時俱進，規劃「員工轉型之旅」、「主管培育旅程」兩大旅程，聚焦「心態」、「專業」、「傳承」三大面向，漸進式協助員工培養所需職能，打造職涯新未來，獲頒「2021年TCSA台灣永續獎-人才發展領袖獎」。

國泰投信榮獲第十四屆台灣永續獎雙料殊榮 「人才發展、創新成長」備受肯定。國泰建設在不動產及營造業類別獲企業永續報告獎「白金獎」肯定。