「偏頭痛」是現代人常見的病症，高雄榮總醫院研究發現靜脈雷射光療可以促進血液循環，改善疼痛，並增進睡眠品質，除了有效治療偏頭痛症狀，更是中風復健治療的新趨勢，因此，高雄榮總17日起擴大靜脈雷射光療室規模，希望嘉惠大高雄地區偏頭痛、失眠、中風復健等患者。

高雄榮總復健醫學部主任張幸初表示，臨床發現民眾出現偏頭痛症狀時，經核醫的腦血流灌注檢查，大腦額葉循環會顯著低於正常，在經過靜脈雷射光療後，原先下降的腦血流就會回到正常狀態，同時偏頭痛的症狀也會消失。

一位57歲女性患者，近年來受頭痛問題所苦，依據病人指稱，疼痛部位在頭部左半邊，甚至會延伸至左眼眶及左耳，疼痛的發作頻率每天1至2次，如果不吃止痛藥，疼痛便會持續且久久不能緩解，嚴重時，甚至會伴隨暈眩及嘔吐的症狀。

該名女病患經過靜脈雷射光療後，採用疼痛評估法、蒙特利爾認知評估、偏頭痛殘障評估問卷及阿森斯失眠量表等方法評估，發現症狀均有所緩解，而在腦血流灌注檢查，也能發現腦部的灌流有所改善。

張幸初表示，靜脈雷射光療可以促進血液循環、改善疼痛，並增進睡眠品質，是目前中風復健治療新趨勢。對於中風急性期處置，內科治療的目的在於盡早打通血管及穩定病情，特別適用於中風三天後又伴隨肩痛及失眠的治療。

張幸初指出，偏頭痛患者也會經常出現肩痛、睡眠障礙患，因此嘗試對患者實施靜脈雷射光療後，發現患者症狀有明顯改善，原先服用止痛藥的劑量也減少許多。靜脈雷射光療除了應用在偏頭痛、中風患者，臨床上也常應用在骨關節疼痛、一氧化碳中毒後倖存者、自律神經失調、周邊神經損傷、認知功能障礙、等患者身上。