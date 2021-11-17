大陸澎湃新聞17 日報導，江西省上饒市信州區一防疫封控區內的寵物狗被防疫人員「無害化處理」（撲殺）一事持續發酵。連日來，多家公益組織呼籲建立大陸全國性家養寵物隔離制度，15日，中國小動物保護協會公開表示，不應打著防疫旗號去傷害寵物；16日，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會公眾帳號發文表示，疫情期間始終沒有得到重視和解決的就是寵物隔離問題，應制定大陸全國性的寵物隔離制度，讓寵物隔離有據可依，有規可循，保障疫情期間寵物的基本生存權。

11月17日，北京愛牠動物保護公益基金會（簡稱「牠基金」）不僅呼籲盡快建立相關制度，也在徵詢獸醫、法律專家意見的基礎上針對不同情況給出了具體建議。

有微博網友近日發文稱，江西省上饒市信州區金鳳花園社區一住戶在酒店隔離期間，其所養的小狗在家中遭身穿防護服的人員持鐵棍敲打頭部，疑似遭撲殺。

11月13日，江西上饒市信州區西市街道新冠肺炎疫情防控應急指揮部回應稱，經核實，該線民所在社區為防疫封控區，需對居家環境進行全面消殺。社區要求居民前往集中隔離點時不鎖門，當防疫人員上門消殺時，發現其家門已鎖。工作人員隨即聯繫轄區民警，在民警的見證下，開門進行消殺。但現場工作人員在未與該線民進行充分溝通的情況下，將寵物狗進行了無害化處理。目前西市街道辦已對相關人員進行了批評教育，調離相應職位，並責令向當事人誠懇道歉，已取得該線民的諒解，同時，該群眾對疫情期間防控措施表示理解。

盡管上饒市信州區相關部門已對上述事件公開回應，但圍繞此事展開的爭議並未停息。

大陸國務院在《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）》中再三要求各級政府應做好各類人群的心理健康服務，要照顧、安撫人民心理，加強疫情防控工作的精細化管理和人文關懷，這既是各地新時期疫情防控工作的新任務，也從一個側面反映著一個城市管理的綜合水準。

鑒於此前各地因缺乏統一的針對家養寵物的隔離制度，執行防控工作的過程中出現的諸多問題，牠基金建議出臺全國性家養寵物隔離制度，並適時更新《新型冠狀病毒肺炎防控方案》。在徵詢獸醫、法律專家意見後，牠基金給出以下三項具體建議：

對於寵物主人為確診新冠肺炎病例、疑似病例或無症狀感染者的，寵物應該隔離觀察。當地應制定無人照料寵物轉運流程和隔離管理方案。在徵得寵物主人同意後，由當地動物防疫部門配合做好寵物轉運工作，可以委託隔離區內的協力廠商專業機構（如動物診療機構或者動物寄養機構）進行隔離看護，定期檢測。沒有上述機構的，可以在隔離區設立隔離飼養場所，安排專人定時餵養。經過一段時間的隔離後，再去檢測動物體表是否攜帶新冠病毒，如果沒有就需要恢復其正常生活狀態。

針對寵物主人需集中隔離醫學觀察的，強烈建議寵物應隨同寵物主人一起隔離，或在保證各項防疫措施落實到位的情況下，留一人居家隔離照料寵物。在規定的隔離期結束，檢測寵物主人和寵物均為陰性的，應該恢復正常的生活狀態。

針對寵物體表採樣核酸檢測陽性的，建議交由專業寵物醫療機構進行隔離觀察，等待自然轉陰。目前，大陸沒有任何相關案例可以證明寵物攜帶新冠病毒會傳染給人類。專家認為，跨物種傳染的可能性極小，寵物體表採樣核酸檢測陽性，很大可能是體表沾染了汙染區內的病毒。

此外，牠基金認為，寵物即使攜帶病毒也不會造成其發病，所以寵物即使體表採樣檢測陽性也無需治療。因此強烈反對任何形式的不負責任的撲殺或所謂的「無害化處理」，反對任何形式不人道對待動物的方式。

牠基金是中國大陸第一家動物保護基金會，北京市AAAA級公益組織，首批被北京市民政局認定為「慈善組織」的基金會之一。