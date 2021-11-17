20歲男騎士擦撞小貨車彈飛對向車道 慘遭休旅車輾過

生死一瞬間，彰化縣員林市16日晚間發生一起死亡車禍，20歲陳姓男子下班後騎車行經員林市員集路一段，與路邊起步的小貨車不慎發生擦撞，陳男人車倒地滑飛到對向，慘遭休旅車輾過，重傷後送醫搶救仍於今天上午宣告不治死亡；小貨車、休旅車駕駛遭警方依過失致死罪送辦，而小貨車駕駛酒測值達0.55毫克，還多吃上一條公共危險罪罪責。

根據警方調查，昨晚10點多，家住田中鎮的陳男，下班後騎車前往員林訪友，此時45歲的張男開著小貨車從路邊一家汽車修配廠出來，直接就切入車道，陳姓騎士騎車高速撞上，陳男連人帶車滑到對向，雖驚險閃過第一輛轎車，卻仍慘遭隨後而至、閃避不及的休旅車直接輾壓。

從監視器畫面顯示，事故地點為彎道，而陳男機車車速不低，小貨車直接從路邊直直切入車道，與機車高速擦撞，隨即滑向對向馬路，噴濺一地火花，零件四散，休旅車輾壓過陳男與機車時，車輛還猛烈彈跳了一下。

53歲的張姓休旅車駕駛和小貨車駕駛趕緊停車下車查看，可惜陳男緊急送醫後，因頭部及肢體多處重創，17日上午宣告傷重不治。

小貨車駕駛供稱，車上的行車紀錄器故障，所以到修配廠修理，正準備要離去，但事故發生後遭警方測出酒駕；而休旅車駕駛為社頭人，正準備開車回家。

根據了解，死者陳男從小父母離異，與阿嬤相依為命，阿嬤平日在田中黃昏市場賣菜，得知孫子車禍重傷不治，傷心欲絕；她含淚泣訴，孫子從小就又乖又孝順，高職就到黃昏市場幫忙賣菜打工，畢業後開始賺錢，每個月還固定主動拿給她5000元生活費。十多年來辛辛苦苦把孫子拉拔長大，竟然一場車禍，碰的一聲，就把人帶走了。

長期在台中工作的陳男父親，接到警方通知時震驚不已，連夜趕回彰化，守在醫院裡苦苦等候，等來的竟是跟母親一起白髮人送黑髮人，只能見到兒子最後一面，他忍不住痛批小貨車駕駛，切入車道為何不多注意，實在讓人無法接受。

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