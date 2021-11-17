花蓮警分局豐川派出所長彭舜熙，昨晚趁著休假時間，前往派出所附近健身房運動健身，結束準備步行返回所內時，怎料在穿越斑馬線的途中，遭一輛計程車直接撞飛，造成左手擦挫傷與腰部不適，所幸無生命危險，目前住院休養治療中。計程車司機則因未禮讓行人，遭罰1200至3600元不等的罰緩。

花蓮警分局豐川派出所長彭舜熙，昨晚趁著休假時間，前往派出所附近健身房運動健身，怎料在穿越斑馬線途中，遭計程車撞飛，造成左手擦與腰部挫傷，所幸無生命危險，目前住院休養治療中。（花蓮警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

豐川派出所昨晚間7時30許獲報指出，市區國聯四路與國聯五路口，發生一起車禍，行人穿越斑馬線，遭左轉計程車，從右後方直接撞飛，當場倒地，怎料，趕往現場處理時竟發現倒地的行人，竟是自家派出所所長彭舜熙。

花蓮警分局豐川派出所長彭舜熙，昨晚趁著休假時間，前往派出所附近健身房運動健身，怎料在穿越斑馬線途中，遭計程車撞飛，造成左手擦與腰部挫傷，所幸無生命危險，目前住院休養治療中。（花蓮警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

原來，彭舜熙當天把握休假，前往距離派出所200公尺的健身房，騎飛輪健身，準備徒步返回所內時，遭計程車撞上，造成左手擦挫傷，腰部有些疼痛，經送醫檢查後，發現腰部有些微挫傷，幸未傷及內臟，無生命危險。

55歲肇事的呂姓司機，酒測值為零，正常持照，他向警方供稱，當時轉彎時，未留意行人，才會不慎撞上，警方研判肇因應為未注意路口行人，且未減速所導致，將依道路交通管理處罰條例第48條第2項，汽車駕駛人轉彎時不暫停讓行人優先通行，開出1200元以上3600元以下罰鍰。

彭舜熙警佐班38期，從警30年，一路從基層員警做起，曾擔任戰術教官10多年，培養出許多優秀的警員，自2019年擔任豐川派出所所長，由於該所被譽為「花蓮天下第一所」，是縣內業務最為繁重的派出所，任內期間，均深獲長官及同仁肯定。

其中，上月1日，漫波大樓倒塌，彭在第一時間，到場指揮，協助救災，並啟動鷹眼小組，聯繫用路人，立即確認無人員傷亡； 上月21日，他得知新莊養孫刺殺阿嬤逃亡花蓮後，立即銷假上班，並在巡邏過程中，順利逮到嫌犯，種種事蹟，均能展現其認真負責的態度。

花蓮縣警局長蔡丁賢、花蓮警分局長郝心誠與派出所員警第一時間也趕到醫院關心慰問，對於彭舜熙遭撞受傷感到不捨，縣警局也承諾，會協助後續醫療照顧，並穩定豐川派出所正常運作。