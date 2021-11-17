今年台灣出口表現強勁，上市櫃公司也繳出亮眼獲利成績。傳媒董事長謝金河表示，上市櫃第三季淨利高達1.18兆，最大推手是貨櫃三雄加上台積電，單是4家公司就大賺3227.68億元；若以EPS來估算，前三季EPS超過35元的公司超過10家，其中，聯詠以往1股約賺8元，今年很可能超過60元，「賺超過一個股本的IC設計公司遍地開花，這樣盛況前所未見」。

謝金河在臉書發文指出，第三季全體上市上櫃公司季報完全揭露，最後的數字是1.18兆元，完全在他估算的低標1兆元，高標在1.2兆元的區間，而且是接近上限達標，這是史上最高獲利的一季，若跟去年第一季的3510億元，第二季的5412億元來比，這一季是大躍升。

今年首季上市櫃公司的淨利是9868億元，第二季是1.04兆元，上半年的1.99兆等於2019年一整年的總和。而今年前三季累計3.22兆，又大大超越去年全年2.46兆元，如果以10月出口逾400億美元來估算，今年全年純利將達4兆元以上，相較於去年成長62.6%，台股肯定是全球盈利成長第一的市場。

謝金河分析，第三季淨利高達1.18兆，最大的推手是貨櫃三雄加起來大賺1665.1億元，比起台積電的1562.58億元還多，把台積電加上貨櫃三雄，單是4家公司就大賺3227.68億元，如果把台灣最賺錢的10家公司算在一起，包括鴻海、聯發科、富邦金、國泰金、南亞、中鋼加起來，總共是5016.68億元，這是企業最強大獲利的一季。

「如果用EPS來計算，今年第一的大立光是102元，第二名的聯發科51.6元，第三是遊戲機的鈊象50.4元，再依序是譜瑞47.8元、矽力46.8元、聯詠45.9元、華碩43.7元、國巨36.8元、祥碩35.9元、矽創35.2元，過去台股全年要賺一個股本的公司很難，今年前三季EPS超過35元的公司居然超過10家，像聯詠以往一股大約賺8元，今年很可能超過60元，賺超過一個股本的IC設計公司遍地開花，這樣盛況也是空前。」

謝金河提到，今年第三季淨利比上一季成長13.61%，跟去年第三季比，年增52.11%，企業高獲利的背後來自毛利率大幅提升，除了台積電保持50%以上高毛利率，信驊是64.97%，矽力有52.96%，聯發科也有46%，過去我們常說台灣是毛三到四的低毛利代工產業，如今毛利率拉升至40%、50%以上的一大堆，這是台灣企業邁向高附加價值的關鍵之所在。

他表示，若今年全體上市上櫃公司淨利超過4兆，明年股息可能從2.5兆起跳，台股殖利率4%以上，仍可能是全球本益比最低、殖利率最高的市場，這是台股的盛世時代！