新冠肺炎疫情衝擊社福邊緣學生家庭收入，沉重的家庭經濟壓力迫使不少學子放棄築夢與學習機會。高雄鳳山西區扶輪社近日由社長、身兼高市議員的李雅靜，率領社友赴鳳山6所學校進行捐贈「扶輪之子」獎助學金25.2萬元，共計21名弱勢兒少受惠。

高雄鳳山西區扶輪社近日由社長、身兼高市議員的李雅靜，率領社友赴鳳山6所學校進行捐贈「扶輪之子」獎助學金25.2萬元，共計21名弱勢兒少受惠。（柯宗緯翻攝）

李雅靜提到，今年受疫情衝擊，重創國內經濟影響家庭收入，更影響各種善款捐助，讓原本已處弱勢的家庭經濟情況更雪上加霜，影響到孩子學習機會。她說，特別發起認養扶輪之子活動，盼幫助更多學子，減輕家庭負擔，無後顧之憂下專心學習。

高雄鳳山西區扶輪社近日由社長、身兼高市議員的李雅靜，率領社友赴鳳山6所學校進行捐贈「扶輪之子」獎助學金25.2萬元，共計21名弱勢兒少受惠。（柯宗緯翻攝）

李雅靜16、17日一連兩天率領社友赴鳳山區6所學校進行捐贈「扶輪之子」獎助學金，每人每年可獲得1萬2千元就學慰問補助，藉由捐贈儀式讓扶輪之子與認養社友相見歡，受助的學子親手寫卡片感謝認養社友，透過彼此交流教導學子建立熱心助人的觀念。

她勉勵學子不向環境及命運低頭，努力上進朝著目標勇敢邁進。扶輪社友也向學子們分享在求學時期的經驗與回憶，藉由社友們的故事，讓學子正向面對生活，在校安心學習。

「扶輪之子」認養計畫行之有年，讓社會上許多人有機會共同參與關懷弱勢兒少的行列，認養人看見孩童的需要，學子也反饋努力向上，藉由扶輪社的拋磚引玉，讓社會能更關注這些需要幫助的學子，讓扶輪的愛成為社會一股暖流。