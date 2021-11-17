35歲女星王晴拍過《世間情》、《甘味人生》等八點檔打開知名度，清甜外型被網友封為「本土劇林志玲」。近日她PO下針的辣照，宣布接種完兩劑AZ疫苗，目前狀況還不錯，應該不用像第一劑時送急診。

王晴昨（16日）透過IG限時動態曝光接種疫苗的過程，畫面中，她戴著白色鴨舌帽，綁著低馬尾，佩帶黑色口罩，身穿黃色外套和素黑長褲，低調地走進疫苗接種站，驚喜地透露「我是第一個」，接著她拉下外套拉鍊，露出手臂方便醫護人員施打；值得注意的是，她裡面僅穿一件細肩帶灰色小背心，不僅露出性感鎖骨，豐滿北半球呼之欲出，成為疫苗站中最辣風景。

注射完疫苗後，王晴開心地與小黃卡自拍，發文感謝有女性好友的陪伴，並寫道：「終於兩劑az打到了！辛苦醫療人員了，打完到現在三個多小時還沒有任何不適，感覺第二劑應該不會再送急診了。」等同自爆第一劑時出現嚴重副作用，讓許多網友忍不住留言關心：「還是要多喝水、多休息喔」、「補充維他命C」、「恭喜，應該會嗜睡」。

王晴原先希望能好好睡上一覺，未料仍輾轉難眠，在留言區感嘆：「結果還是失眠了」。

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