據《每日星報》14日報導，1名擁有火辣蜜桃臀的美國辣妹，近日在健身房訓練時，卻發現身後有1名色胚不斷地盯著她的臀部。大感惱火的辣妹，當下走上前，怒嗆「如果你想在這句繼續練，就別盯著我看讓我不舒服」。

報導指出，這名來自美國的私人教練阿拉岡(Heidi Aragon)，當天穿著紫藍色的緊身訓練褲，誘人的曲線一覽無遺。當時她拿著啞鈴，做著啞鈴酒杯蹲，卻發現身後有一道色瞇瞇的眼光，看得她心裡發毛。

怒從心中起的阿拉岡，決心把丈夫叫來身邊一起訓練，試圖阻止這名登徒子輕薄的行為。儘管她丈夫擋住男人的視線；殊不知，面對如此尤物，就連聖人也把持不住，何況地方色狼。這名男子換成從鏡子繼續意淫阿拉岡的蜜桃臀。

Heidi Aragon: Viral video shows personal trainer confronting man https://t.co/czZzKdUf39

Love how people dress a certain way but then complain about the attention they get? If it was Chris hemsworth staring? Would it have been creepy? Just wondering? — Steve (@Steve36084821) November 12, 2021

由於阿拉岡訓練時一向有拍攝自己動作的習慣，這也讓她握有鐵證證實對方眼睛不規矩。因此，她停止訓練並轉身盯著綠衣男子，隨後更直搗黃龍，直接嗆聲男子。

她說，「停止這樣做，如果你想要在這繼續練習，就停止盯著我看，我感到不舒服」。孰料，男子卻辯駁，「我只是四處看看」。阿拉岡只好繼續說，「不要坐在那說你甚麼都沒做，我有證據。我記錄我的訓練，你被我拍進影片了」，一番話讓男子啞口無言。

這段影片在TikTok發酵；部分觀眾認為，應設立女子專屬健身房，就能阻止這種事的發生。另有人說道，「這就是為什麼我只在我房間裡練，從不去健身房的原因」。還有人說，「大快人心，這種人只會盯著女生看卻不練，看看看，一直看」。「色狼就是要對質然後公布影片」。「你上健身房會讓丈夫跟著你，這就對了」。