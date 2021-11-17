一名女網友發現室友最近跟學姊在搞援交，一次七千元，躺著輕鬆賺讓室友開始狂買名牌包，出手也變闊綽，還請她吃飯、借錢給她，但原PO卻看不起室友，覺得她很髒，文一PO出後，網友見原PO跟室友借錢還嫌她髒，看了傻眼「你好意思？」

一名女網友在臉書「匿名公社」發文，指室友最近狂買名牌包包、衣服，出手也變大方，以為她發財了，忍不住問室友，對方才跟原PO說，自己與學姊在搞援交，一次七千，學姊拿兩千，自己五千，還跟源PO炫耀很輕鬆躺著賺就好，一天下來比原PO在飲料店工作半個月的薪水還多。

原PO表示，看到室友在搞援交，讓她心裡有點看不起，覺得她很髒，但室友經常請她吃便當，也會借她錢，所以也不好意思說什麼，久而久之心裡還有點羨慕室友賺錢輕鬆，「誰都會心動吧，反正現在都是看錢的時代，怎麼賺也沒人介意吧」。

對此，網友紛紛留言：「妳是想請她幫問吧」、「嫉妒又羨慕」、「等於五千然後一天五六組，收入真的很猛，只是要想清楚」、「這麼扯」、「所以你室友怎麼聯絡」、「七千外貌要網美等級，你室友有嗎？」、「學姊懂理財！」、「不偷不搶，沒有妨礙到其他人就算了，出來做的人很多，這社會看錢，有錢你就是董欸」。

但也有人表示，援交真的要三思，「會影響將來的幸福」、「運氣不好有受傷染病的風險，風險通常跟報酬成正比，天下沒有白吃的午餐」。還有人指出，原PO看不起室友，但還吃室友請的便當、跟她借錢，「她賺的是皮肉錢，妳好意思喔！」