游家肥貓業者結合友善動物與愛心公益，邀請庭芳教養院生至餐廳學習手作可愛饅頭。（呂筱蟬攝）

49歲游清身為貓奴，他與妻子劉麗燕在大溪區開設游家肥貓餐廳，17日邀請庭芳教養院院生造訪，由老師指導製作店內招牌貓咪饅頭，受疫情影響長時間未出門的院生們露出久違笑容，店家希望將友善動物與愛心公益結合，呼籲民眾在疫情趨緩後，仍應關懷社會上需要幫助的弱勢族群。

游清說，和妻子有幾次帶貓外出想到餐廳用餐，未料處處碰壁，最後只能乾脆回家吃，他曾在多家餐廳工作，於是承租大溪區南興路郊區一棟磚造老屋，整修後成為寵物餐廳，自己養的3隻貓也輪流顧店。他們也加入大溪木藝博物館群的轉角店之一，因為店址位在大溪河西地區較偏僻遊客也不多，希望從自身整理周圍環境開餐廳做起，帶動整個社區更有活力。

受疫情影響，游家肥貓至今開業1年，其中就有5個月受疫情影響歇業，但他仍保持樂觀行銷，而餐廳附近的庭芳啟智教養院，在疫情期間不僅民眾捐款銳減5成，也無法舉辦公益活動，院生只能待在園區空間活動，游清得知後，便主動邀請16位院生造訪餐廳，在老師指導下製作貓咪造型饅頭，大家看見可愛成品很有成就感。

庭芳副院長謝惠萍表示，院生在疫情發生前每個月都有社區參訪，藉此接觸外界親近人群，疫情爆發後很久沒外出，情緒難免受影響，而游家肥貓和教養院是鄰居，很感謝老闆安排如此的體驗活動，不僅讓大家出門透氣，透過手作課程也訓練大家手眼協調能力，活動別具意義。