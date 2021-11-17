大陸積極推廣數位人民幣，今年覆蓋城市、應用場景、錢包開立數量全面開花。根據《中國數字人民幣的研發進展白皮書》公布數據顯示，截至今年6月30日，共開通個人錢包2087萬餘個。而最新資料顯示，截至10月22日，已經開立數位人民幣個人錢包1.4億個。

央視新聞報導，剛剛過去的「雙11」電商促銷活動期間，建行聯合京東為北京、上海、深圳、大連、西安、成都等10餘個城市的消費者發放了一批數位人民幣紅包，支援數位人民幣的新使用者在「雙11」期間嘗鮮數字人民幣支付。

現在，走進上海「網紅」的鎮寧菜市場，打開數位人民幣App掃一掃，就能使用數位人民幣買菜。在蘇州，年輕人愛去「打卡」的比斯特購物村也同樣支援數位人民幣支付。在北京，今年6月底起，消費者已經能使用數位人民幣便捷乘坐地鐵出行。

線下場景日益多元的同時，數位人民幣交易場景也正在發力線上，形成了「線上＋線下」並行推廣的格局。現在，數位人民幣已經可以在京東、美團、滴滴等多個線上場景使用。截至10月22日，已有155萬商戶支援數位人民幣錢包，涵蓋公共事業、餐飲服務、交通出行、購物和政務等各個方面。

中國人民銀行（大陸央行）最新公佈的資料顯示，接近4個月的時間裡，數位人民幣個人錢包開立速度明顯加快。

此外，新開立地對公錢包大增，數位人民幣累計交易明顯放大。截至6月30日，對公錢包為351萬餘個；而到了10月22日，對公錢包達1000萬個。數位人民幣累計交易從6月30日的7075萬餘筆、345億元到10月22日的1.5億筆、620億元，增長迅猛。由此可見，隨著數位人民幣場景的不斷豐富，交易規模正在迅速擴大。