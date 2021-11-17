中市第二選區立委補選藍綠參選人的房產引發社會熱議，民進黨提名參選的婦產科醫師林靜儀今天酸諷回應：「我對產房比較熟、房產應該是我的對手比較熟！」，她話鋒一轉說，她工作的醫院在南區，長期在南區，真要講「距離」，南區與烏日的距離，一定比七期與沙鹿的距離來得短。

中市第二選區立委補選藍綠參選人近日房產議題受各界矚目，國民黨參選人顏寬恒夫妻名下不動產80多筆，大多在選區內；林靜儀則有6筆土地及建物，都不在選區內。兩人的房產引起社會關注及討論。外傳顏長期住在七期豪宅，顏已駁斥，他長期住在沙鹿區。

對於房產問題林靜儀表示，她跟顏寬恒都是立法院第九屆立委，財產申報都很明確，她的6筆土地及建物是她住在南區有1間公寓、家人住在南投有1間透天厝，另有3筆土地都是社區的房屋及車道等共同持分土地。

至於她的住處，林靜儀說，她向同學租烏日1間新房子，目前仍在裝潢，因為有部分競選團隊成員從北部南下，可以就近住，比較方便。

目前就近在烏日區房子正在裝潢，對媒體關切、詢問，她尷尬笑著說：「我的對手那麼多間，去問他，不要問我這個單身女子啦！」