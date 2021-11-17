胡瓜主持的東森《醫師好辣》日前不只找來固定的醫師班底，更邀請多位專業救難人員上節目，替觀眾解惑遇難時該如何及時處置。女星徐瑋吟（鮪魚）透露之前爬玉山時，同行的詹惟中、小鐘、民雄遇到高山症發作時，都靠吃威而鋼減緩症狀，對此，急診科醫師做出回應。

急診科醫師柯世祐在節目中表示，高山症發作時應該緊急降低所在高度，笑說：「吃威而鋼應該是他們個人生理需求。」也解釋威而鋼應是遇高山肺水腫時預防性使用的，並且要在前1天吃。登山專家也補充道：「你現在沒有高山症，也不代表未來你不會有。」保暖沒做好、前1天的睡眠狀況差，都是影響因素。

而女星楊晨熙則在節目中回憶起6、7年前在住處發生的火警事件，仍餘悸猶存。她當時住10樓，某次搭著電梯到地下1樓倒垃圾時，經過8樓聽到巨響，一開始不以為意，抵達垃圾集散處時才發現火災警報大聲作響，「當下我在一樓很好逃生，但我家還有5隻貓！」

女星徐瑋吟（鮪魚）透露之前爬玉山時，同行的男星們靠吃威而鋼減緩高山症。（東森綜合台提供）

腎上腺素爆發的她，不顧危險直衝逃生梯上樓救貓，經過8樓時還不忘先摸樓梯間的把手了解現狀，確認情況尚無大礙後便趕緊回家救出貓咪。最後才知道原來是那一層住家的精油燈在屋主不在時爆炸、導致整層都燒焦掉，胡瓜聽完則說：「真是不幸中的大幸。」

楊晨熙則在節目中回憶起6、7年前在住處發生的火警事件，仍餘悸猶存。（東森綜合台提供）

消防員陳俊陽提醒，火災發生時，若打開家門發現梯間都是濃煙，正確的逃生動作是待在家中，把濃煙可能竄入的門縫都塞住，接著撥打119並原地避難，「因為煙往上跑的速度是1秒3到5公尺，你是跑不過它的。」另外也建議民眾可以在家中安裝住宅用火警警報器，防範未然。《醫師好辣》周一至周五晚10點在東森綜合台播出。