今年來投資級債表現，金融次順位債因為比一般投資級債在息收上更有優勢，存續期間也明顯較短，抵禦利率走升下所帶來的價格壓力，今年來表現不僅在主要投資級債中表現最為穩健，也是唯一正報酬，今年來指數上漲2.12％，連帶全球型投資級債券基金，也以金融次順位債券基金表現最佳。

投信表示，受到聯準會（Fed）正式宣布啟動縮減購債，預料其他主要央行亦不排除逐漸收緊貨幣政策、公債殖利率易上難下的影響下，令利差較窄枝投資級債波動加大，不過在市場也同時面對經濟復甦步調、疫情影響等不確定性的挑戰下，市場上仍存有避險需求，對於資產品質較佳的投資級債提供部分支撐。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，美國聯準會正式宣布啟動縮減購債，現階段市場也多預期明年就有機會開始升息，10年期公債殖利率未來震盪上揚的機會仍存，不過當前市場也還存有許多變數，並且對於經濟足以支撐未來持續升息的假設存疑。

加上投資等級企業財報整體表現出色，儘管公司債信用利差有所放寬，整體仍在橫向區間，其中財務體質穩健、息收優勢兼具，且波動亦相對低的金融次順位債仍可望持續吸引資金配置。

徐建華強調，從產業面來看，去年在疫情衝擊、獲利減損下，美國整體金融業仍維持住象徵信用體質佳的投資級評等，今年第三季美國S&P500財報公佈至今，金融業除了整體獲利增長大爆發外，全年獲利增長上修幅度更為第一，體質強化再強化，其所發行之債券品質亦相對無虞。

就收益角度而言，金融次順位債殖利率接近3.94％，較其他主要投資級債之殖利率介在0.6～2.67％間更具收益優勢，且存續期間也較短，意味著其利率敏感度較低，因此，以目前的金融環境而言，仍有利於具有較高息收、較低存續期間的金融次順位債表現。