依據聯合徵信中心日前公布的今年第2季最新資料顯示，新竹縣今年買房平均價格比去年多192萬，時代力量新竹縣議員連郁婷17日在議會質詢，以台南市即將三讀的房屋稅徵收率自治條例修正草案為例，要求縣長楊文科重視居住正義，房價節節升高「要年輕人怎麼買房？」質詢中數度與楊文科多次攻訐，砲火四射。

新竹縣今年第2季新竹縣新增交易每筆平均價格高達1198萬元，跟去年同期相比，才晚一年買民眾就要多花192萬元，連郁婷指出，正等同於晚1年買房，「1個月要多存16萬」，房價節節升高，呼籲楊文科重視居住正義。

連郁婷更引台南市房屋稅徵收率自治條例修正草案為例，若該草案通過，未來台南市5戶以下非自用住宅課徵2.4％、6戶以上課徵3.6％，有效打壓房價指日可待。連郁婷也說，新竹縣過去也曾調整過房屋稅率，在2017年僅實施1年卻告終，當時非自住之住宅在2戶以下者，每戶為2％；若持有3戶以上非自住住宅者，則每戶以2.5％稅率課徵。

連郁婷也說，實施當年，新竹縣稅收增加8754萬，並問楊文科「為何又調回1.6％？」楊文科則表示「改回1.6％有其背景，當時狀況並不佳，建商少賺一點」連郁婷則打斷，又問「是要護建商？還是要給鄉親一個成家立業的環境？」

楊文科則說，建商需要合理的利潤，「而買賣成本不需經過我們的審核」，這是市場行情價，「很高的話就不會買」。連郁婷逼問「還是你根本就不敢得罪建商？」楊文科也回「你這樣講就比較超過一點」。

連郁婷指出，建商蓋房本應就承受囤房的成本，若提供囤房的稅率，承受不住壓力就會釋出房，市場供需機制變得比較正常，讓「有夢想買到房子是可以實現的」，而非造成如今局面「晚一年買房多付192萬」，即使在台灣數一數二高收入的科技界，「有多少人能承受？」

連郁婷最後要求楊文科承諾，是否能研擬如台南市的房屋稅草案，楊文科則表示，「要有調整的時機，我們是可以研擬的」。