苗栗縣長徐耀昌表揚獲選的青年店家Bonbons 法式甜食工作室彭詩涵。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌17日頒獎表揚3個最佳青創事業提案團體。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為加強地方青年培育，舉辦創生青年工作坊，帶動地方整體發展，今年地方創生青年工作坊圓滿落幕，縣長徐耀昌頒獎表揚標竿事業提案獲選3組團體「Bonbons 法式甜食工作室」、「共發實業」、「梁山水泊」，期待更多關心苗栗這片土地、對地方創生議題有興趣的青年朋友，共同持續茁壯苗栗創生DNA。

縣府自2020年起辦理地方創生工作坊，期望以師徒共學模式鼓勵苗栗青年創生事業提案，開辦首年吸引9組苗栗北、中、南地方青年團隊競賽角逐，共535人次參與計畫，成效卓著。

今年為加強推動地方創生力道，將提案入選團隊補助總獎金自24萬提升至45萬，吸引881人次參與工作坊，創生提案競賽更是高達18組團隊提案，經過激烈競爭，Bonbons法式甜食工作室以翻玩火旁龍新色彩、共發實業，以懂栗嗨苗栗創生網絡建置、梁山水泊以島嶼貓裏杭菊「潮」起來─杭菊花草茶訂閱制，在地方創生事業提案競賽脫穎而出，各獲15萬元獎金。

17日舉行地方創生工作坊成果展，縣長徐耀昌並頒獎表揚提案獲獎的3組團體，其中連續兩年獲選的青年店家Bonbons 法式甜食工作室，在產品設計包裝上結合苗栗客庄特色，推廣在地文化，今年則結合苗栗市獨有的元宵節慶「火旁龍文化」獲得評審青睞。

Bonbons品牌主持人彭詩涵表示，這次將火旁龍七部曲視覺化以餅乾呈現，透過視覺與口味呈現七部曲中的精隨以及體驗感受，尤其希望低年齡層的小朋友也能在傳統文化慶典中共襄盛舉，因此衍伸計畫有著色比賽，歡迎小學到幼稚園小朋友參與，透過畫作讓他們更進一步認識火旁龍七部曲與苗栗獨有的元宵文化慶典。

縣長徐耀昌表示，勞工及青年發展處的成立，不只照顧勞工界朋友，並且為青年提供創業、就業指導等服務，因此希望透過優選標竿團體深具創意且發展性的提案成果，留住青年才是地方發展的永續關鍵。